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Стало відомо, скільки платитимуть військовим після 1 серпня

23 липня 2024 23:31
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, яка зарплата буде у військових після 1 серпня
Українські військові на навчаннях. Фото: Генштаб
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

З 1 серпня в Україні зарплати військових залишаться на тому ж рівні. Розмір їхнього забезпечення визначається кількома факторами, включаючи звання та специфіку завдань, які виконують військовослужбовці, а також місце їхнього розташування.

Розміри зарплат зазначені в роз'яснені від Сухопутних військ ЗСУ.

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Грошове забезпечення командира бригади складає 50 173 гривень (без урахування додаткових винагород), тоді як зарплата стрільця становить 20 586 гривень (без додаткових надбавок).

Минулого року стрілець у тилу отримував понад 40 тис. гривень, а при участі в бойових діях його заробіток сягав 113 тис. гривень.

Наразі військові отримують:

  • 20 587 грн, якщо не входять до складу військових угруповань та не виконує бойових завдань;
  • 50 587 грн, якщо залучені до виконання бойових або спеціальних завдань;
  • 120 587 грн, якщо беруть безпосередню участь у бойових діях.

Зарплата військового складається з основного грошового забезпечення за займану посаду та додаткової грошової винагороди, яка встановлена президентом на час воєнного стану.

Нагадаємо, пенсія військовослужбовців визначається на загальних підставах, враховуючи стаж та розмір заробітної плати. Мінімальна пенсія учасника бойових дій з усіма доплатами становить 4 958 гривень, згідно з постановою Кабінету Міністрів України.

Ми також писали, що українські військові мають право на грошову допомогу "на оздоровлення" протягом року. Відомо, хто і як може отримати так звану "13-ту зарплату".

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