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Стало известно, сколько будут платить военным после 1 августа

23 июля 2024 23:31
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Стало известно, какая зарплата будет у военных после 1 августа
Украинские военные на учениях. Фото: Генштаб
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

С 1 августа в Украине зарплаты военных останутся на том же уровне. Размер их обеспечения определяется несколькими факторами, включая звание и специфику задач, выполняемых военнослужащими, а также место их расположения.

Размеры зарплат указаны в разъяснении от Сухопутных войск ВСУ.

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Денежное довольствие командира бригады составляет 50 173 гривен (без учета дополнительных вознаграждений), тогда как зарплата стрелка составляет 20 586 гривен (без дополнительных надбавок).

В прошлом году стрелок в тылу получал более 40 тыс. гривен, а при участии в боевых действиях его заработок достигал 113 тыс. гривен.

В настоящее время военные получают:

  • 20587 грн, если не входят в состав военных группировок и не выполняет боевых задач;
  • 50587 грн, если привлечены к выполнению боевых или специальных задач;
  • 120 587 грн., если принимают непосредственное участие в боевых действиях.

Зарплата военного состоит из основного денежного довольствия за занимаемую должность и дополнительного денежного вознаграждения, которое установлено президентом на время военного положения.

Напомним, пенсия военнослужащих определяется на общих основаниях, учитывая стаж и размер заработной платы. Минимальная пенсия участника боевых действий со всеми доплатами составляет 4958 гривен, согласно постановлению Кабинета Министров Украины.

Мы также писали, что украинские военные имеют право на денежную помощь на оздоровление в течение года. Известно, кто и как может получить так называемую "13-ю зарплату".

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