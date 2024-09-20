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Стало відомо, яке покарання чекає на 16-річних, що не стали на військовий облік

20 вересня 2024 17:02
Артем Кругленко - Редактор
Не став на облік — чи чекає на 16-річних штраф
Підліток в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: google.com
Артем Кругленко - Редактор

В Україні кожен юнак, який досяг 16 років, зобов’язаний стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За невиконання цієї вимоги можуть бути накладені штрафи на батьків або опікунів.

Про це повідомляє видання  Новини.LIVE у п'ятницю, 20 вересня.

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Невиконання цього обов’язку у 16 років не створює перешкод для виїзду за кордон. Однак, після досягнення повноліття ситуація змінюється, і вимоги щодо перебування на військовому обліку стають суворішими.

Процедура постановки на облік включає відвідування ТЦК та СП і проходження медогляду. Водночас у серпні 2024 року уряд ухвалив нові правила, які полегшують цей процес для певних громадян. Згідно з новими нормами, частина чоловіків віком від 16 до 25 років буде автоматично поставлена на облік під час отримання паспорта. Це також стосується тих, хто оформлює паспорт у консульствах України за кордоном, і не вимагає проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, в Україні чоловіків, які оновили дані в ТЦК, також можуть оштрафувати. Наразі під час перевірки військово-облікових даних з'ясовують також те, чи були вони оновлені у встановлений термін.

Раніше ми писали,  що територіальний центр комплектування не має права ухвалювати рішення про штраф за неоновлення даних військовозобов’язаного, якщо ці дані ТЦК може отримати з інших державних реєстрів. 

підлітки Україна військовий облік мобілізація ТЦК та СП

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