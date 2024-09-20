Не стал на учет — ждет ли 16-летних штраф

Подросток в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: google.com

В Украине каждый юноша, достигший 16 лет, обязан стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. За невыполнение этого требования могут быть наложены штрафы на родителей или опекунов.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE в пятницу, 20 сентября.

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Невыполнение этой обязанности в 16 лет не создает препятствий для выезда за границу. Однако после достижения совершеннолетия ситуация меняется, и требования о пребывании на военном учете становятся более строгими.

Процедура постановки на учет включает в себя посещение ТЦК и СП и прохождение медосмотра. В августе 2024 года правительство приняло новые правила, облегчающие этот процесс для определенных граждан. Согласно новым нормам, часть мужчин в возрасте от 16 до 25 лет будет автоматически поставлена на учет при получении паспорта. Это также касается тех, кто оформляет паспорт в консульствах Украины за границей и не требует прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, в Украине мужчины, обновившие данные в ТЦК, также могут быть оштрафованы. В ходе проверки военно-учетных данных выясняют также, были ли они обновлены в установленный срок.

Ранее мы писали, что территориальный центр комплектования не имеет права принимать решение о штрафе за необновление военнообязанных данных, если эти данные ТЦК может получить из других государственных реестров.