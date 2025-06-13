Штрафи від ТЦК - коли штраф може збільшитися удвічі незаконно

Сплатив штраф, але вимагають удвічі більше — що сталося
Військовозобов’язаний громадянин, який сплатив штраф за порушення правил військового обліку, але отримав нове стягнення, може подати в суд на ТЦК. Імовірно, у територіальному центрі комплектування або не отримали підтвердження сплати першого штрафу, або проігнорували його.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Чому ТЦК вимагає подвійний штраф
До юристів звернувся громадянин, який отримав штраф за порушення правил військового обліку.
Він пояснив, що цей штраф — за не оновлення даних — був сплачений, та на цьому справа не завершилася.
"ТЦК через виконавчу службу стягнув за цією ж ухвалою ще 34 тисячу гривень, хоча квитанцію про оплату штрафу я їм передав", — підкреслив громадянин і поцікавився, чому так сталося і як вийти із цієї ситуації.
"Все виглядає так, що ТЦК начебто не отримав від Вас підтвердження сплати штрафу, оскільки надіслав постанову до виконавчої служби. Виконавець же, в свою чергу, відкрив провадження та стягує 34000 грн, з урахуванням того, що Ви не сплатили штраф упродовж 15 днів, тобто у подвійному розмірі", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Як відсудити гроші у ТЦК
Інший юрист, адвокат Андрій Карпенко, пояснив, як можна оскаржити це рішення.
"Для звернення на неправомірні дії ТЦК необхідно звертатись до адміністративного суду. Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України", — підкреслив Карпенко.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому суми штрафів від ТЦК можуть бути різними.
Додамо, ми повідомляли про те, як оскаржити незаконний, на думку громадянина, штраф від ТЦК.
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