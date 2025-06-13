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Сплатив штраф, але вимагають удвічі більше — що сталося

13 червня 2025 06:17
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафи від ТЦК - коли штраф може збільшитися удвічі незаконно
Співробітники територіального центру комплектування оформлюють документи про порушення військового обліку. Фото: Вінницький ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин, який сплатив штраф за порушення правил військового обліку, але отримав нове стягнення, може подати в суд на ТЦК. Імовірно, у територіальному центрі комплектування або не отримали підтвердження сплати першого штрафу, або проігнорували його.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Чому ТЦК вимагає подвійний штраф

До юристів звернувся громадянин, який отримав штраф за порушення правил військового обліку.

Він пояснив, що цей штраф — за не оновлення даних — був сплачений, та на цьому справа не завершилася.

"ТЦК через виконавчу службу стягнув за цією ж ухвалою ще 34 тисячу гривень, хоча квитанцію про оплату штрафу я їм передав", — підкреслив громадянин і поцікавився, чому так сталося і як вийти із цієї ситуації.

"Все виглядає так, що ТЦК начебто не отримав від Вас підтвердження сплати штрафу, оскільки надіслав постанову до виконавчої служби. Виконавець же, в свою чергу, відкрив провадження та стягує 34000 грн, з урахуванням того, що Ви не сплатили штраф упродовж 15 днів, тобто у подвійному розмірі", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Як відсудити гроші у ТЦК

Інший юрист, адвокат Андрій Карпенко, пояснив, як можна оскаржити це рішення.

"Для звернення на неправомірні дії ТЦК необхідно звертатись до адміністративного суду. Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України", — підкреслив Карпенко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому суми штрафів від ТЦК можуть бути різними.

Додамо, ми повідомляли про те, як оскаржити незаконний, на думку громадянина, штраф від ТЦК.

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