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Штрафи від ТЦК — чому суми можуть бути різними

12 червня 2025 06:18
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Розмір штрафів за порушення військового обліку - чому вони відрізняються та які є види
Працівник ТЦК із документами. Фото: "Новини.PRO"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

За порушення правил військового обліку ТЦК може накласти на військовозобов’язаного штраф. Штраф змінюється з мінімального до максимального після повторного порушення.

Про це йдеться у матеріалі на порталі Inseinin.

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Адмінстягнення від ТЦК

Неявка за повісткою, не проходження військово-лікарської комісії та інші порушення правил військового обліку вважаються адміністративними правопорушення.

Відповідно, покаранням за ці порушення є адміністративні стягнення — тобто штрафи.

Юристи пояснили, якими є ці штрафи — і чому вони відрізняються.

Чому штраф може бути мінімальним та максимальним

Після змін до законодавства базовим штрафом за порушення правил військового обліку є стягнення у розмірі 17 тисяч гривень.

Це мінімальний рівень штрафу під час дії воєнного стану.

Максимально штраф може вирости до рівня 25 тисяс гривень.

Юристи підкреслили, що штрафи змінюються залежно від того, первинне це порушення і чи повторне протягом року.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як у червні можна буде оскаржити штрафи від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли ТЦК не має права оштрафувати громадянина.

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