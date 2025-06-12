Размер штрафов за нарушение воинского учета - почему они отличаются и какие есть виды

Работник ТЦК с документами. Фото: "Новини.PRO"

За нарушение правил воинского учета ТЦК может наложить на военнообязанного штраф. Штраф меняется с минимального до максимального после повторного нарушения.

Об этом говорится в материале на портале Inseinin.

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Админвзыскания от ТЦК

Неявка по повестке, не прохождение военно-врачебной комиссии и другие нарушения правил воинского учета считаются административными правонарушениями.

Соответственно, наказанием за эти нарушения являются административные взыскания — то есть штрафы.

Юристы объяснили, каковы эти штрафы — и почему они отличаются.

Почему штраф может быть минимальным и максимальным

После изменений в законодательство базовым штрафом за нарушение правил воинского учета является взыскание в размере 17 тысяч гривен.

Это минимальный уровень штрафа во время действия военного положения.

Максимально штраф может вырасти до уровня 25 тысяч гривен.

Юристы подчеркнули, что штрафы меняются в зависимости от того, первичное ли это нарушение и повторное ли в течение года.

Напомним, мы ранее писали о том, как в июне можно будет обжаловать штрафы от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, когда ТЦК не имеет права оштрафовать гражданина.