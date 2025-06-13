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Оплатил штраф, но требуют вдвое больше — что произошло

13 июня 2025 06:17
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы от ТЦК - когда штраф может увеличиться вдвое незаконно
Сотрудники территориального центра комплектования оформляют документы о нарушении воинского учета. Фото: Винницкий ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин, который уплатил штраф за нарушение правил воинского учета, но получил новое взыскание, может подать в суд на ТЦК. Вероятно, в территориальном центре комплектования либо не получили подтверждение уплаты первого штрафа, либо проигнорировали его.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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К юристам обратился гражданин, который получил штраф за нарушение правил воинского учета.

Он пояснил, что этот штраф — за не обновление данных — был оплачен, но на этом дело не завершилось.

"ТЦК через исполнительную службу взыскал по этому же постановлению еще 34 тысячи гривен, хотя квитанцию об оплате штрафа я им передал", - подчеркнул гражданин и поинтересовался, почему так произошло и как выйти из этой ситуации.

"Все выглядит так, что ТЦК вроде бы не получил от Вас подтверждение уплаты штрафа, поскольку направил постановление в исполнительную службу. Исполнитель же, в свою очередь, открыл производство и взимает 34000 грн, с учетом того, что Вы не оплатили штраф в течение 15 дней, то есть в двойном размере", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Как отсудить деньги у ТЦК

Другой юрист, адвокат Андрей Карпенко, объяснил, как можно обжаловать это решение.

"Для обращения на неправомерные действия ТЦК необходимо обращаться в административный суд. Обжалование решения ВЛК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины", — подчеркнул Карпенко.

Напомним, мы ранее писали о том, почему суммы штрафов от ТЦК могут быть разными.

Добавим, мы сообщали о том, как обжаловать незаконный, по мнению гражданина, штраф от ТЦК.

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