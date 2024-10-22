Вартість амуніції для Збройних сил України у 2024 році — скільки держава виділяє на одного військовослужбовця

Український військовий у сучасній амуніції. Фото: nezlamni.city

Загальна вартість амуніції для військовослужбовця Збройних сил України у жовтні 2024 року коштує понад 100 тисяч гривень. Найдорожчими є шолом та тепловізор.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".

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Держава забезпечує мобілізованих громадян усім необхідним, що входить у так званий базовий єдиний комплект.

Видання оприлюднило ціни на амуніцію для військовослужбовців станом на жовтень 2024 року.

Так, шолом коштує від 15 до 20 тисяч гривень, тактичні навушники — 7-15 тисяч, плитоноска з плитами коштує від 20 до 40 тисяч.

Найдорожчий — тепловізор

Інші елементи захисту мають наступну ціну:

кевлар — 2 тисячі гривень;

захист пахової зони — 4 тисячі гривень;

пояс із балістичною вставкою — 9,5 тисяч гривень;

маскувальний костюм — 4 тисячі гривень.

Щодо інших деталей амуніції військовослужбовця ЗСУ в жовтні 2024 року, то рюкзак для нього коштує близько 2000 гривень, спальник — близько 1500, мультитул — 1000, а тепловізор — від 40 до 60 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що входить до бойового єдиного комплекту, який отримують мобілізовані військові.

Також ми повідомляли про те, на які соціальні гарантії можуть розраховувати військові.