Стоимость амуниции ВСУ 2024 – сколько государство выделяет средств на военнослужащего

Сколько государство тратит на солдат — стоимость амуниции в 2024 году
Общая стоимость амуниции для военнослужащего Вооруженных сил Украины в октябре 2024 стоит свыше 100 тысяч гривен. Самые дорогие шлем и тепловизор.
Об этом говорится в материале "Новини.PRO".
Сколько стоят основные элементы защиты военнослужащего ВСУ
Государство обеспечивает мобилизованных граждан всем необходимым, что входит в так называемый единый базовый комплект.
Издание обнародовало цены на амуницию для военнослужащих по состоянию на октябрь 2024 года.
Да, шлем стоит от 15 до 20 тысяч гривен, тактические наушники — 7-15 тысяч, плитоноска с плитами стоит от 20 до 40 тысяч.
Самый дорогой — тепловизор
Другие элементы защиты имеют следующую цену:
- кевлар — 2 тысячи гривен;
- защита паховой зоны — 4 тысячи гривен;
- пояс с баллистической вставкой — 9,5 тысяч гривен;
- маскировочный костюм — 4 тысячи гривен.
Что касается других деталей амуниции военнослужащего ВСУ в октябре 2024 года, то рюкзак для него стоит около 2000 гривен, спальник — около 1500, мультитул — 1000, а тепловизор — от 40 до 60 тысяч гривен.
Напомним, мы ранее писали о том, что входит в боевой единственный комплект, который получают мобилизованные военные.
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