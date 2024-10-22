Стоимость амуниции ВСУ 2024 – сколько государство выделяет средств на военнослужащего

Украинский военный в современной амуниции. Фото: nezlamni.city

Общая стоимость амуниции для военнослужащего Вооруженных сил Украины в октябре 2024 стоит свыше 100 тысяч гривен. Самые дорогие шлем и тепловизор.

Об этом говорится в материале "Новини.PRO".

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Государство обеспечивает мобилизованных граждан всем необходимым, что входит в так называемый единый базовый комплект.

Издание обнародовало цены на амуницию для военнослужащих по состоянию на октябрь 2024 года.

Да, шлем стоит от 15 до 20 тысяч гривен, тактические наушники — 7-15 тысяч, плитоноска с плитами стоит от 20 до 40 тысяч.

Самый дорогой — тепловизор

Другие элементы защиты имеют следующую цену:

кевлар — 2 тысячи гривен;

защита паховой зоны — 4 тысячи гривен;

пояс с баллистической вставкой — 9,5 тысяч гривен;

маскировочный костюм — 4 тысячи гривен.

Что касается других деталей амуниции военнослужащего ВСУ в октябре 2024 года, то рюкзак для него стоит около 2000 гривен, спальник — около 1500, мультитул — 1000, а тепловизор — от 40 до 60 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, что входит в боевой единственный комплект, который получают мобилизованные военные.

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