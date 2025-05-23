Штрафи за порушення військового обліку - термін для ТЦК

Працівники ТЦК відвідують військовозобов’язаного громадянина. Фото: "АрміяInform"

Територіальний центр комплектування обмежений в часі накладення штрафів за порушення правил військового обліку. Для того, аби покарати порушника штрафом, потрібно дотриматися двох важливих часових умов.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Штраф за порушення військового обліку

За порушення правил військового обліку законодавство дозволяє накласти на військовозобов’язаного громадянина штраф.

Разом з тим закон суворо обмежує час, який відводиться для ТЦК на покарання порушників військового обліку.

Дві часові умови

Штраф за порушення правил військового обліку може бути накладений протягом трьох місяців з моменту виявлення порушення.

Але водночас ТЦК може накласти штраф не пізніше одного року з моменту вчинення цього порушення.

Обидві ці часові умови мають бути дотримані одночасно, тільки тоді територіальний центр комплектування матиме право оштрафувати порушника військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, без чого ТЦК не може накласти штраф.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має ТЦК право накласти штраф, якщо громадянин оновив військово-облікові дані 2025 року.