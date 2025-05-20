Штраф за порушення військового обліку - коли штраф не накладають

Громадянин з повісткою. Фото: УНІАН

Громадяни України можуть бути оштрафовані за порушення правил військового обліку, зокрема, за неявку за повісткою до ТЦК. Але існує низка випадків, коли штраф не може бути накладений на громадянина.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Штраф за неявку за повісткою

Під час процесу загальної мобілізації громадянам розсилають повістки — наприклад, на уточнення військово-облікових даних чи на проходження військово-лікарської комісії.

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Ігнорування повісток, неявка за повістками — це привід для територіального центру комплектування накласти штраф на такого громадянина, визнавши його порушником військового обліку.

Але існують причини неявки за повісткою, які на законодавчому рівні визнають поважними. І за ці причини штраф на громадянина не можуть накласти.

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Поважні причини для неявки

Однією із найпоширеніших поважних причин, за яку громадянина не можна оштрафувати за неявку до територіального центру комплектування — є хвороба, документально підтверджена довідками із медичного закладу.

Крім того, такою поважною причиною вважається догляд за непрацездатними членами родини.

Також поважними причинами можуть бути визнані й інші причини, підтверджені документально — в суді чи у територіальному центрі комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за що можуть оштрафувати військовозобов’язаних громадян у травні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, якими будуть наслідки за несплату штрафу ТЦК.