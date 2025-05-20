Штраф за нарушение воинского учета - когда штраф не налагают

Гражданин с повесткой. Фото: УНІАН

Граждане Украины могут быть оштрафованы за нарушение правил воинского учета, в частности, за неявку по повестке в ТЦК. Но существует ряд случаев, когда штраф не может быть наложен на гражданина.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Штраф за неявку по повестке

Во время процесса всеобщей мобилизации гражданам рассылают повестки — например, на уточнение военно-учетных данных или на прохождение военно-врачебной комиссии.

Игнорирование повесток, неявка по повесткам — это повод для территориального центра комплектования наложить штраф на такого гражданина, признав его нарушителем воинского учета.

Но существуют причины неявки по повестке, которые на законодательном уровне признают уважительными. И за эти причины штраф на гражданина не могут наложить.

Уважительные причины для неявки

Одной из самых распространенных уважительных причин, по которой гражданина нельзя оштрафовать за неявку в территориальный центр комплектования — является болезнь, документально подтвержденная справками из медицинского учреждения.

Кроме того, такой уважительной причиной считается уход за нетрудоспособными членами семьи.

Также уважительными причинами могут быть признаны и другие причины, подтвержденные документально — в суде или в территориальном центре комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, за что могут оштрафовать военнообязанных граждан в мае 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какими будут последствия за неуплату штрафа ТЦК.