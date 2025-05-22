Штрафи за оновлення ВОД 2025 - за яких умов ТЦК не має права

Громадяни на прийомі в ТЦК. Фото: Житомирський ОТЦК

Військово-облікові дані потрібно оновити навіть після завершення двомісячного терміну, відведеного у новому законі про мобілізацію. Але територіальний центр комплектування має право накласти штраф на такого громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оновлення військово-облікових даних

Після оновлення військового законодавства 2024 року, всі військовозобов’язані громадяни мали у відведений новим законом термін оновити військово-облікові дані.

Ті ж, хто не оновить військово-облікові дані протягом двох місяців після набуття чинності новим законом, вважаються порушниками військового обліку і можуть бути оштрафовані.

Чи потрібно оновлювати дані в ТЦК

До юристів звернувся із питанням громадянин, який зацікавився, чи може він оновити військово-облікові дані у 2025 році, і чи все одно буде накладений штраф за несвоєчасне оновлення даних.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що територіальний центр комплектування має право накласти штраф у такій ситуації.

Щодо того, чи варто взагалі оновлювати дані після завершення терміну, відведеного у законодавстві, юрист наголосив: "Проблема у штрафі та у поданні в розшук у зв'язку із порушенням правил військового обліку".

Тож оновлення військово-облікових даних є необхідним процесом навіть після завершення двомісячного терміну, вказаного у новому законі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна оновити військово-облікові дані в 2025 році — у ТЦК чи онлайн.

Додамо, ми повідомляли про те, як має діяти підприємство, якщо хтось із працівників не оновив військово-облікові дані.