Оновлення даних ТЦК - чи має підприємство контролювати військовий облік своїх працівників

Робітник не оновив дані — дії підприємства і ТЦК
Підприємство має обов’язок вести військовий облік своїх працівників. Але повідомляти до територіального центру комплектування, що хтось із працівників не оновив військово-облікові дані, підприємство не зобов’язане.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Військовий обов’язок підприємств
До юристів звернулася працівниця одного із вітчизняних підприємств, яка поцікавилася, які дії має вчинити підприємства у ситуації, коли хтось із працівників не оновив військово-облікові дані.
"Ви повинні забезпечувати повноту та достовірність облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку", — зазначив у відповіді цій громадянці юрист Владислав Дерій.
Дерій пояснив, що у ситуації, якщо даних не вистачає — підприємство повинне повідомити працівника, щоб надав таку інформацію протягом певного часу.
Чи треба повідомляти ТЦК
Якщо працівник відмовляється надати таку інформацію — підприємство може повідомити ТЦК про цей факт.
"Про те, що працівник не оновив дані, у Вас немає обов'язку повідомляти ТЦК", — наголосив Владислав Дерій.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи підприємство має надати до ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, чи є обов’язковими повістки від ТЦК, видані на підприємствах.
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