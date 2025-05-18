Оновлення даних ТЦК - чи має підприємство контролювати військовий облік своїх працівників

Працівники на заводі. Фото: Держпраці

Підприємство має обов’язок вести військовий облік своїх працівників. Але повідомляти до територіального центру комплектування, що хтось із працівників не оновив військово-облікові дані, підприємство не зобов’язане.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернулася працівниця одного із вітчизняних підприємств, яка поцікавилася, які дії має вчинити підприємства у ситуації, коли хтось із працівників не оновив військово-облікові дані.

"Ви повинні забезпечувати повноту та достовірність облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку", — зазначив у відповіді цій громадянці юрист Владислав Дерій.

Дерій пояснив, що у ситуації, якщо даних не вистачає — підприємство повинне повідомити працівника, щоб надав таку інформацію протягом певного часу.

Чи треба повідомляти ТЦК

Якщо працівник відмовляється надати таку інформацію — підприємство може повідомити ТЦК про цей факт.

"Про те, що працівник не оновив дані, у Вас немає обов'язку повідомляти ТЦК", — наголосив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи підприємство має надати до ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи є обов’язковими повістки від ТЦК, видані на підприємствах.