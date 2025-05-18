Обновление данных ТЦК - должно ли предприятие контролировать воинский учет своих работников

Рабочий не обновил данные — действия предприятия и ТЦК
Предприятие обязано вести воинский учет своих работников. Но сообщать в территориальный центр комплектования, что кто-то из работников не обновил военно-учетные данные, предприятие не обязано.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Воинская обязанность предприятий
К юристам обратилась работница одного из отечественных предприятий, которая поинтересовалась, какие действия должно совершить предприятие в ситуации, когда кто-то из работников не обновил военно-учетные данные.
"Вы должны обеспечивать полноту и достоверность учетных данных, которые вносятся в списки персонального воинского учета", — отметил в ответе этой гражданке юрист Владислав Дерий.
Дерий пояснил, что в ситуации, если данных не хватает — предприятие должно уведомить работника, чтобы предоставил такую информацию в течение определенного времени.
Нужно ли уведомлять ТЦК
Если работник отказывается предоставить такую информацию — предприятие может сообщить ТЦК об этом факте.
"О том, что работник не обновил данные, у Вас нет обязанности сообщать ТЦК", — отметил Владислав Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы предприятие должно предоставить в ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, являются ли обязательными повестки от ТЦК, выданные на предприятиях.
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