Обновление данных ТЦК - должно ли предприятие контролировать воинский учет своих работников

Работники на заводе. Фото: Гоструда

Предприятие обязано вести воинский учет своих работников. Но сообщать в территориальный центр комплектования, что кто-то из работников не обновил военно-учетные данные, предприятие не обязано.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Воинская обязанность предприятий

К юристам обратилась работница одного из отечественных предприятий, которая поинтересовалась, какие действия должно совершить предприятие в ситуации, когда кто-то из работников не обновил военно-учетные данные.

"Вы должны обеспечивать полноту и достоверность учетных данных, которые вносятся в списки персонального воинского учета", — отметил в ответе этой гражданке юрист Владислав Дерий.

Дерий пояснил, что в ситуации, если данных не хватает — предприятие должно уведомить работника, чтобы предоставил такую информацию в течение определенного времени.

Нужно ли уведомлять ТЦК

Если работник отказывается предоставить такую информацию — предприятие может сообщить ТЦК об этом факте.

"О том, что работник не обновил данные, у Вас нет обязанности сообщать ТЦК", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы предприятие должно предоставить в ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, являются ли обязательными повестки от ТЦК, выданные на предприятиях.