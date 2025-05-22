Штрафы за обновление ВУД 2025 - при каких условиях ТЦК не имеет права

Граждане на приеме в ТЦК. Фото: Житомирский ОТЦК

Военно-учетные данные нужно обновить даже после завершения двухмесячного срока, отведенного в новом законе о мобилизации. Но территориальный центр комплектования имеет право наложить штраф на такого гражданина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Обновление военно-учетных данных

После обновления военного законодательства в 2024 году, все военнообязанные граждане должны были в отведенный новым законом срок обновить военно-учетные данные.

Те же, кто не обновит военно-учетные данные в течение двух месяцев после вступления в силу нового закона, считаются нарушителями воинского учета и могут быть оштрафованы.

Нужно ли обновлять данные в ТЦК

К юристам обратился с вопросом гражданин, который заинтересовался, может ли он обновить военно-учетные данные в 2025 году, и все равно будет ли наложен штраф за несвоевременное обновление данных.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что территориальный центр комплектования имеет право наложить штраф в такой ситуации.

Относительно того, стоит ли вообще обновлять данные после завершения срока, отведенного в законодательстве, юрист отметил: "Проблема в штрафе и в подаче в розыск в связи с нарушением правил воинского учета".

Поэтому обновление военно-учетных данных является необходимым процессом даже после завершения двухмесячного срока, указанного в новом законе.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно обновить военно-учетные данные в 2025 году - в ТЦК или онлайн.

Добавим, мы сообщали о том, как должно действовать предприятие, если кто-то из работников не обновил военно-учетные данные.