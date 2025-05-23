Штрафы за нарушение воинского учета - срок для ТЦК

Штрафы от ТЦК — сколько времени на взыскание дает закон
Территориальный центр комплектования ограничен во времени наложения штрафов за нарушение правил воинского учета. Для того, чтобы наказать нарушителя штрафом, нужно соблюсти два важных временных условия.
Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.
Штраф за нарушение воинского учета
За нарушение правил воинского учета законодательство позволяет наложить на военнообязанного гражданина штраф.
Вместе с тем закон строго ограничивает время, которое отводится для ТЦК на наказание нарушителей воинского учета.
Два временных условия
Штраф за нарушение правил воинского учета может быть наложен в течение трех месяцев с момента выявления нарушения.
Но в то же время ТЦК может наложить штраф не позднее одного года с момента совершения этого нарушения.
Оба эти временные условия должны быть соблюдены одновременно, только тогда территориальный центр комплектования будет иметь право оштрафовать нарушителя воинского учета.
Напомним, мы ранее писали о том, без чего ТЦК не может наложить штраф.
Добавим, мы сообщали о том, имеет ли ТЦК право наложить штраф, если гражданин обновил военно-учетные данные 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!