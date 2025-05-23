Штрафы за нарушение воинского учета - срок для ТЦК

Работники ТЦК посещают военнообязанного гражданина. Фото: "АрміяInform"

Территориальный центр комплектования ограничен во времени наложения штрафов за нарушение правил воинского учета. Для того, чтобы наказать нарушителя штрафом, нужно соблюсти два важных временных условия.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Штраф за нарушение воинского учета

За нарушение правил воинского учета законодательство позволяет наложить на военнообязанного гражданина штраф.

Вместе с тем закон строго ограничивает время, которое отводится для ТЦК на наказание нарушителей воинского учета.

Два временных условия

Штраф за нарушение правил воинского учета может быть наложен в течение трех месяцев с момента выявления нарушения.

Но в то же время ТЦК может наложить штраф не позднее одного года с момента совершения этого нарушения.

Оба эти временные условия должны быть соблюдены одновременно, только тогда территориальный центр комплектования будет иметь право оштрафовать нарушителя воинского учета.

Напомним, мы ранее писали о том, без чего ТЦК не может наложить штраф.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли ТЦК право наложить штраф, если гражданин обновил военно-учетные данные 2025 года.