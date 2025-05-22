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Без чого ТЦК не може накласти штраф

22 травня 2025 05:48
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штраф від ТЦК - умови для накладення штрафу
Співробітник ТЦК оформлює документи. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того, аби накласти штраф на порушника військового обліку, територіальний центр комплектування має встановити факт порушення. Після цього ТЦК повинен дотриматися правил оформлення штрафу, зокрема, ухвалити відповідну постанову.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Штраф від ТЦК

Територіальний центр комплектування накладає штраф на громадянина, якщо виявляє у того порушення якихось правил військового обліку.

Накласти штраф, наголосили юристи, непросто, для цього ТЦК може виконати кілька обов’язкових умов.

Першим етапом процесу є власне фіксація порушення військового обліку.

Порядок накладення штрафу

Після цього територіальний центр комплектування займається розглядом справи про порушення.

В результаті розгляду має бути ухвалене рішення і складена постанова, підписана керівником ТЦК.

Саме після того, як складається постанова і про неї повідомляється порушнику — штраф вважається накладеним.

Після цього громадянин має сплатити штраф, інакше проти нього будуть застосовуватися наступні санкції, зокрема, його оголосять у розшук.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли виникають проблеми із накладенням штрафу ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, за що саме територіальні центри комплектування найбільше штрафують у травні.

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