Штраф від ТЦК - проблеми із накладенням штрафу

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Миколаївський обласний ТЦК

У деяких випадках процес накладення штрафу на порушника правил військового обліку може затягнутися. Це можливо тоді, коли громадянин не проживає за вказаною в документах адресою, тож його доведеться розшукувати.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Штраф від ТЦК

Територіальний центр комплектування має право накладати адміністративне стягнення, тобто штраф, на порушників правил військового обліку.

Штраф накладається протягом 5-10 календарних днів після розгляду конкретної справи.

Але бувають випадки, коли процес накладення штрафу може затягнутися.

Причини затягування штрафування порушників

Юристи пояснили, що таке може бути у ситуаціях, коли громадянин змінив місце проживання або не проживає за вказаною у військово-облікових документах адресою.

Це затримує процес ухвалення рішення про штраф і сповіщення громадянина про адміністративне стягнення.

Крім того, якщо цей громадянин вирішить ініціювати оскарження самої постанови чи процедури її ухвалення — процес також затягнеться.

"Термін просувається на період розгляду справи, якщо рішення буде не на його користь", — підкреслили юристи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли штрафи від ТЦК взагалі не накладається.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни у процесі накладення штрафів за порушення військового обліку плануються на літо 2025 року.