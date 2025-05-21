Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Коли процес накладення штрафу від ТЦК може затягнутися arrow

Коли процес накладення штрафу від ТЦК може затягнутися

21 травня 2025 05:40
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штраф від ТЦК - проблеми із накладенням штрафу
Оформлення документів у ТЦК. Фото: Миколаївський обласний ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У деяких випадках процес накладення штрафу на порушника правил військового обліку може затягнутися. Це можливо тоді, коли громадянин не проживає за вказаною в документах адресою, тож його доведеться розшукувати.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

Реклама
Читайте також:

Штраф від ТЦК

Територіальний центр комплектування має право накладати адміністративне стягнення, тобто штраф, на порушників правил військового обліку.

Штраф накладається протягом 5-10 календарних днів після розгляду конкретної справи.

Але бувають випадки, коли процес накладення штрафу може затягнутися.

Причини затягування штрафування порушників

Юристи пояснили, що таке може бути у ситуаціях, коли громадянин змінив місце проживання або не проживає за вказаною у військово-облікових документах адресою.

Це затримує процес ухвалення рішення про штраф і сповіщення громадянина про адміністративне стягнення.

Крім того, якщо цей громадянин вирішить ініціювати оскарження самої постанови чи процедури її ухвалення — процес також затягнеться.

"Термін просувається на період розгляду справи, якщо рішення буде не на його користь", — підкреслили юристи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли штрафи від ТЦК взагалі не накладається.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни у процесі накладення штрафів за порушення військового обліку плануються на літо 2025 року.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама