Нові штрафи від ТЦК літо 2025 - зміни у процесі штрафування порушників військового обліку

Застосунок "Резерв+", де можна буде подавати заяву про згоду з правопорушенням. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Штраф за порушення правил військового обліку може бути накладений лише за особистої присутності порушника. Та влітку має з’явитися нововведення, яке дозволить перевести цей процес у застосунок "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Штраф — за присутності порушника

Після того, як ТЦК виявляє порушення військового обліку у того чи іншого військовозобов’язаного громадянина, на цього громадянина може бути накладений штраф.

"Для того, аби керівник ТЦК наклав стягнення, останнім повинна бути винесена постанова. При цьому така постанова розглядається у Вашій присутності", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Виняток, коли можна не йти в ТЦК

Юрист зазначив, що теоретично існує один виняток, коли можна оформити штраф без безпосередньої присутності громадянина в ТЦК, але він поки що не працює.

"Цей виняток — подання заяви про згоду із правопорушенням (штраф 8500 грн), проте, подання такої заяви через "Резерв+" планується запровадити тільки влітку", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися, чи є штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.