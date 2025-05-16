Нові штрафи від ТЦК літо 2025 - зміни у процесі штрафування порушників військового обліку

Штраф від ТЦК — які зміни плануються на літо
Штраф за порушення правил військового обліку може бути накладений лише за особистої присутності порушника. Та влітку має з’явитися нововведення, яке дозволить перевести цей процес у застосунок "Резерв+".
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Штраф — за присутності порушника
Після того, як ТЦК виявляє порушення військового обліку у того чи іншого військовозобов’язаного громадянина, на цього громадянина може бути накладений штраф.
"Для того, аби керівник ТЦК наклав стягнення, останнім повинна бути винесена постанова. При цьому така постанова розглядається у Вашій присутності", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.
Виняток, коли можна не йти в ТЦК
Юрист зазначив, що теоретично існує один виняток, коли можна оформити штраф без безпосередньої присутності громадянина в ТЦК, але він поки що не працює.
"Цей виняток — подання заяви про згоду із правопорушенням (штраф 8500 грн), проте, подання такої заяви через "Резерв+" планується запровадити тільки влітку", — наголосив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися, чи є штраф від ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.
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