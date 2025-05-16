Новые штрафы от ТЦК лето 2025 - изменения в процессе штрафования нарушителей воинского учета

Приложение "Резерв+", где можно будет подавать заявление о согласии с правонарушением. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Штраф за нарушение правил воинского учета может быть наложен только при личном присутствии нарушителя. Но летом должно появиться нововведение, которое позволит перевести этот процесс в приложение "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Штраф — в присутствии нарушителя

После того, как ТЦК выявляет нарушения воинского учета у того или иного военнообязанного гражданина, на этого гражданина может быть наложен штраф.

"Для того, чтобы руководитель ТЦК наложил взыскание, последним должно быть вынесено постановление. При этом такое постановление рассматривается в Вашем присутствии", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Исключение, когда можно не идти в ТЦК

Юрист отметил, что теоретически существует одно исключение, когда можно оформить штраф без непосредственного присутствия гражданина в ТЦК, но оно пока не работает.

"Это исключение — подача заявления о согласии с правонарушением (штраф 8500 грн), однако, подача такого заявления через "Резерв+" планируется ввести только летом", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как узнать, есть ли штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.