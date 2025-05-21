Штраф от ТЦК - проблемы с наложением штрафа

Оформление документов в ТЦК. Фото: Николаевский областной ТЦК

В некоторых случаях процесс наложения штрафа на нарушителя правил воинского учета может затянуться. Это возможно тогда, когда гражданин не проживает по указанному в документах адресу, поэтому его придется разыскивать.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Штраф от ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право накладывать административное взыскание, то есть штраф, на нарушителей правил воинского учета.

Штраф накладывается в течение 5-10 календарных дней после рассмотрения конкретного дела.

Но бывают случаи, когда процесс наложения штрафа может затянуться.

Причины затягивания штрафования нарушителей

Юристы объяснили, что такое может быть в ситуациях, когда гражданин сменил место жительства или не проживает по указанному в военно-учетных документах адресу.

Это задерживает процесс принятия решения о штрафе и извещения гражданина об административном взыскании.

Кроме того, если этот гражданин решит инициировать обжалование самого постановления или процедуры его принятия — процесс также затянется.

"Срок продвигается на период рассмотрения дела, если решение будет не в его пользу", — подчеркнули юристы.

Напомним, мы ранее писали о том, когда штрафы от ТЦК вообще не накладываются.

Добавим, мы сообщали о том, какие изменения в процессе наложения штрафов за нарушение воинского учета планируются на лето 2025 года.