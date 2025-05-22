Штраф от ТЦК - условия для наложения штрафа

Сотрудник ТЦК оформляет документы. Фото: "АрміяInform"

Для того, чтобы наложить штраф на нарушителя воинского учета, территориальный центр комплектования должен установить факт нарушения. После этого ТЦК должен соблюсти правила оформления штрафа, в частности, принять соответствующее постановление.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Штраф от ТЦК

Территориальный центр комплектования накладывает штраф на гражданина, если обнаруживает у того нарушение каких-то правил воинского учета.

Наложить штраф, отметили юристы, непросто, для этого ТЦК может выполнить несколько обязательных условий.

Первым этапом процесса является собственно фиксация нарушения воинского учета.

Порядок наложения штрафа

После этого территориальный центр комплектования занимается рассмотрением дела о нарушении.

В результате рассмотрения должно быть принято решение и составлено постановление, подписанное руководителем ТЦК.

Именно после того, как составляется постановление и о нем сообщается нарушителю - штраф считается наложенным.

После этого гражданин должен оплатить штраф, иначе против него будут применяться следующие санкции, в частности, его объявят в розыск.

Напомним, мы ранее писали о том, когда возникают проблемы с наложением штрафа ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, за что именно территориальные центры комплектования больше всего штрафуют в мае.