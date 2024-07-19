Мобілізація в Україні — скільки українців отримають штраф, бо не оновили дані

Працівники ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: Цензор

Народний депутат України, заступник комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Андрій Осадчук заявив, що щонайменше 6 мільйонам чоловіків загрожують штрафи, оскільки вони проігнорували вимогу оновити свої військово-облікові дані. Це сталося через "бездарне" проведення процесу.

Про це Андрій Осадчук розповів у коментарі Українським новинам, опублікованому в четвер, 18 липня.

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Скільки військовозобов'язаних чоловіків підпадають під штраф

"Оновились десь 4 мільйони 200. Десь такі цифри я чув станом на вчора-позавчора. При тому, що чоловіків, які підпадають під оновлення, близько 11 мільйонів 100 тисяч. Відповідно, нескладна арифметика говорить про те, що у нас мінімум мільйонів 6 людей підпадають під автоматичне притягнення до адміністративної відповідальності", — зазначив нардеп.

Осадчук також негативно висловився щодо процесу оновлення даних, назвавши його проведення "бездарним".

"Якщо у вас в результаті 6 мільйонів порушників, то напевно щось ви не так робили. А "не так" — це те, що зробили пізно і похапцем", — наголосив посадовець.

Штраф за неоновлені військово-облікові дані

Нагадаємо, що в Україні 16 липня завершився термін оновлення облікових даних для військовозобовʼязаних. Тим, хто цього не зробив, загрожує штраф, перевірити наявність якого можна в системі YouControl. Також штраф за несвоєчасно оновлені дані з'явиться в додатку "Дія".

Додамо, що сума покарання становить 17-25,5 тисяч гривень. Водночас військовозобов'язані мають право звертатися до суду, для чого важливо мати докази, що була спроба оновити дані, але з певних причин вона була невдалою.