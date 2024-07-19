Мобилизация в Украине — сколько украинцев получат штраф, потому что не обновили данные

Сотрудники ТЦК проверяют документы у военнообязанного. Иллюстративное фото: Цензор

Народный депутат Украины, заместитель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Андрей Осадчук заявил, что по меньшей мере 6 миллионам мужчин грозят штрафы, поскольку они проигнорировали требование обновить свои военно-учетные данные. Это произошло из-за "бездарного" проведения процесса.

Об этом Андрей Осадчук рассказал в комментарии Украинским новостям, опубликованном в четверг, 18 июля.

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Сколько военнообязанных мужчин подпадают под штраф

"Обновились где-то 4 миллиона 200. Где-то такие цифры я слышал по состоянию на вчера-позавчера. При том, что подпадающих под обновление мужчин около 11 миллионов 100 тысяч. Соответственно, несложная арифметика говорит о том, что у нас минимум миллионов 6 людей подпадают под автоматическое привлечение к административной ответственности", — отметил нардеп.

Осадчук также негативно высказался по поводу процесса обновления данных, назвав его проведение "бездарным".

"Если у вас в результате 6 миллионов нарушителей, то наверняка что-то вы не так делали. А "не так" — это то, что сделали поздно и торопливо", — подчеркнул депутат.

Штраф за необновленные военно-учетные данные

Напомним, что в Украине 16 июля истек срок обновления учетных данных для военнообязанных. Тем, кто этого не сделал, грозит штраф, проверить наличие которого можно в системе YouControl. Также штраф за несвоевременно обновленные данные появится в приложении "Дія".

Добавим, что сумма наказания составляет 17-25,5 тысячи гривен. В то же время, военнообязанные имеют право обращаться в суд, для чего важно иметь доказательства, что была попытка обновить данные, но по определенным причинам она была неудачной.