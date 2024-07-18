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Перевірити несплачений штраф ТЦК можна безплатно — як працює система

18 липня 2024 17:45
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Перевірити несплачені штрафи ТЦК можна через YouControl
Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото: sud.ua
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні 16 липня завершився термін оновлення облікових даних для військовозобовʼязаних. Тепер співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки штрафуватимуть порушників. Перевірити наявність штрафу можна в системі YouControl.

Про це  інформує Рубрика у неділю, 18 липня.

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Штрафи для військовозобов'язаних

Згідно зі змінами законодавства про мобілізацію, чоловіки призовного віку, які перебувають на військовому обліку, мали оновити свої персональні дані до 16 липня цього року. Тим, хто цього не зробив, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Несплата штрафу може призвести до низки негативних наслідків. Зокрема:

  • накладення арешту на грошові кошти на рахунках боржника з їх подальшим списанням;
  • також арештом майна з метою його подальшої реалізації тощо.

Таким чином, для військовозобов'язаного критично важливо вчасно дізнатися про наявність штрафних санкцій.

Як дізнатися про штраф

Інформація про виконавчі провадження, зокрема у зв'язку з накладанням штрафу ТЦК, зберігається в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП) Міністерства юстиції України. Саме через цю систему і можна дізнатися про наявність штрафу. Варто підкреслити, що ця опція безоплатна для усіх громадян України.

Також перевірити наявність виконавчого провадження за штрафом ТЦК можна в системі YouControl. Це значно швидший і зручніший процес, оскільки YouControl пропонує функцію автоматичного моніторингу.

Моніторинг можна налаштувати на себе чи іншу особу, і завдяки цьому своєчасно дізнаватися про штрафи та інші оновлення в різних реєстрах.

Нагадаємо, для оновлення даних військовозобов'язаним надавалося два місяці, термін закінчився 16 липня. Деякі чоловіки хотіли обманути систему і вказували неправильну адресу або ж номер телефону. Юристка Надія Шуляк пояснила, чим загрожує брехня в даних.

Також в Україні з 16 липня поліцейські на запит начальника територіального центру комплектування повинні примусово доставляти водіїв, які не оновили військово-облікові дані. Внаслідок цього військовозобов'язані можуть перебувати в розшуку.

війна ЗСУ Україна штраф мобілізація війна в Україні ТЦК та СП

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