Проверить неуплаченные штрафы ТЦК можно через YouControl

Проверка документов работниками ТЦК. Фото: sud.ua

В Украине 16 июля истек срок обновления учетных данных для военнообязанных. Теперь сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут штрафовать нарушителей. Проверить наличие штрафа можно в системе YouControl.

Об этом сообщает Рубрика в воскресенье, 18 июля.

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Штрафы для военнообязанных

Согласно изменениям законодательства о мобилизации, состоящие на военном учете мужчины призывного возраста должны были обновить свои персональные данные до 16 июля этого года. Тем, кто этого не сделал, грозит штраф от 17000 до 25500 гривен.

Неуплата штрафа может привести к ряду негативных последствий. В частности:

наложение ареста на денежные средства на счетах должника с их последующим списанием;

также арестом имущества с целью дальнейшей реализации и т.д.

Таким образом, для военнообязанного критически важно вовремя узнать наличие штрафных санкций.

Как узнать о штрафе

Информация об исполнительных производствах, в частности в связи с наложением штрафа ТЦК, хранится в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИН) Министерства юстиции Украины. Именно через эту систему и можно узнать наличие штрафа. Следует подчеркнуть, что эта опция безвозмездна для всех граждан Украины.

Также проверить наличие исполнительного производства по штрафу ТЦК можно в системе YouControl. Это более быстрый и более удобный процесс, поскольку YouControl предлагает функцию автоматического мониторинга.

Мониторинг можно настроить на себя или на другое лицо, и благодаря этому своевременно узнавать штрафы и другие обновления в различных реестрах.

Напомним, для обновления данных военнообязанным предоставлялось два месяца, срок истек 16 июля. Некоторые мужчины хотели обмануть систему и указывали неправильный адрес или номер телефона. Юрист Надежда Шуляк объяснила, чем грозит ложь в данных.

Также в Украине с 16 июля полицейские по запросу начальника территориального центра комплектования должны принудительно доставлять водителей, не обновивших военно-учетные данные. В результате военнообязанные могут находиться в розыске.