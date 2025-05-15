Порушник може сплатити штраф від ТЦК зі знижкою, проте є нюанси

Військовозобов'язаний в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні набув чинності закон, що передбачає можливість отримання п'ятдесятивідсоткової знижки на штрафи, які були накладені ТЦК. Але щоб скористатись знижкою треба зізнатись у порушенні.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила адвокатка Марія Ганін.

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Як отримати знижку на штраф від ТЦК

Юристка зазначила, що для цього необхідно подати відповідну заяву. У разі якщо постанова вже була винесена, штраф доведеться сплатити в повному обсязі. Ба більше, якщо не сплатити штраф протягом п'ятнадцяти днів з моменту його отримання, сума штрафу подвоюється.

Заява про визнання порушення може бути подана двома способами:

через застосунок "Резерв+" (функція стане доступною з літа 2025 року);

особисто в ТЦК та СП (доступно вже зараз).

Після подання заяви особа зможе отримати п'ятдесятивідсоткову знижку на штраф, як тільки це стане технічно можливим. Важливо пам'ятати, що знижка не діє заднім числом: якщо штраф вже був накладений, його потрібно сплатити в повному обсязі.

Подання заяви є добровільним, але воно є єдиною законною підставою для зменшення розміру штрафу.

"Закон №4316 чітко визначає умови: лише попереднє визнання вини надає право на отримання знижки. Тому головне – не пропустити цей момент", — підсумувала адвокатка Марія Ганіна.

Раніше ми пояснювали, за які види порушень військового обліку найчастіше накладають штрафи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Україні.

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