Нарушитель может уплатить штраф от ТЦК со скидкой, однако есть нюансы

Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине вступил в силу закон, предусматривающий возможность получения пятидесятипроцентной скидки на штрафы, которые были наложены ТЦК. Но чтобы воспользоваться скидкой надо признаться в нарушении.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила адвокат Мария Ганин.

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Как получить скидку на штраф от ТЦК

Юрист отметила, что для этого необходимо подать соответствующее заявление. В случае если постановление уже было вынесено, штраф придется оплатить в полном объеме. Более того, если не оплатить штраф в течение пятнадцати дней с момента его получения, сумма штрафа удваивается.

Заявление о признании нарушения может быть подано двумя способами:

через приложение "Резерв+" (функция станет доступной с лета 2025 года);

лично в ТЦК и СП (доступно уже сейчас).

После подачи заявления лицо сможет получить пятидесятипроцентную скидку на штраф, как только это станет технически возможным. Важно помнить, что скидка не действует задним числом: если штраф уже был наложен, его нужно оплатить в полном объеме.

Подача заявления является добровольной, но она является единственным законным основанием для уменьшения размера штрафа.

"Закон №4316 четко определяет условия: только предварительное признание вины дает право на получение скидки. Поэтому главное - не пропустить этот момент", — подытожила адвокат Мария Ганина.

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