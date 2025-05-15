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Штраф ТЦК со скидкой 50% — все не так просто, как кажется

15 мая 2025 06:27
Артем Кругленко - Редактор
Нарушитель может уплатить штраф от ТЦК со скидкой, однако есть нюансы
Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Артем Кругленко - Редактор

В Украине вступил в силу закон, предусматривающий возможность получения пятидесятипроцентной скидки на штрафы, которые были наложены ТЦК. Но чтобы воспользоваться скидкой надо признаться в нарушении.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила адвокат Мария Ганин.

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Как получить скидку на штраф от ТЦК

Юрист отметила, что для этого необходимо подать соответствующее заявление. В случае если постановление уже было вынесено, штраф придется оплатить в полном объеме. Более того, если не оплатить штраф в течение пятнадцати дней с момента его получения, сумма штрафа удваивается.

Заявление о признании нарушения может быть подано двумя способами:

  • через приложение "Резерв+" (функция станет доступной с лета 2025 года);
  • лично в ТЦК и СП (доступно уже сейчас).

После подачи заявления лицо сможет получить пятидесятипроцентную скидку на штраф, как только это станет технически возможным. Важно помнить, что скидка не действует задним числом: если штраф уже был наложен, его нужно оплатить в полном объеме.

Подача заявления является добровольной, но она является единственным законным основанием для уменьшения размера штрафа.

"Закон №4316 четко определяет условия: только предварительное признание вины дает право на получение скидки. Поэтому главное - не пропустить этот момент", — подытожила адвокат Мария Ганина.

Ранее мы объясняли, за какие виды нарушений воинского учета чаще всего накладывают штрафы территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Украине.

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