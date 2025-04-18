Українці масово уникають штрафів від ТЦК — у яких областях найбільше боржників

Мапа областей-боржників: де українці масово ігнорують штрафи ТЦК
Щомісяця в Україні невпинно зростає кількість нових проваджень за порушення правил військового обліку. Найбільше боржників у Києві, серед "лідерів" за кількістю несплачених штрафів від ТЦК також Дніпропетровщина та Сумщина.
Про це свідчать дані на сайті платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
За підрахунками аналітиків, від початку 2025 року в Україні було відкрито 17 007 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку — тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК. Закрили з них лише 2 779 боргів (16%).
Загалом за три роки від початку повномасштабної накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку.
"За весь час таких проваджень було більше, адже частка з них постійно закривається", — зауважили аналітики.
Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25–35 років — 43,8%. Це майже половина всіх справ. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36–45 років та 16,5% — від 46 до 60 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.
У яких регіонах найбільше проваджень за несплату штрафів ТЦК
Мапа на сайті "Опендатабот" свідчить, що у 2025 році лідером за кількістю відкритих справ за несплату штрафів за порушення правил військового обліку є Київ — 1 992 провадження. В областях ситуація така:
- Дніпропетровська — 1 946;
- Сумська — 1 722;
- Одеська — 1 310;
- Полтавська — 1 193;
- Харківська — 1 030;
- Вінницька — 950;
- Черкаська — 857;
- Волинська — 685;
- Житомирська — 621;
- Запорізька — 569;
- Закарпатська — 530;
- Кіровоградська — 504;
- Київська — 485;
- Донецька — 412;
- Миколаївська — 365;
- Чернігівська — 338;
- Тернопільська — 302;
- Львівська — 282;
- Чернівецька — 257;
- Хмельницька — 239;
- Рівненська — 188;
- Херсонська — 167;
- Івано-Франківська — 57;
- Луганська — 6.
Аналітики уточнили, що не завжди кількість проваджень дорівнює кількості осіб, щодо яких їх відкрили. Наприклад, Приморський районний ТЦК м. Одеси відкрив одразу 7 проваджень проти одного чоловіка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що суди в Україні нерідко скасовують штрафи від ТЦК, та пояснювали, у яких випадках це можливо.
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