Українці масово уникають штрафів від ТЦК — у яких областях найбільше боржників

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Щомісяця в Україні невпинно зростає кількість нових проваджень за порушення правил військового обліку. Найбільше боржників у Києві, серед "лідерів" за кількістю несплачених штрафів від ТЦК також Дніпропетровщина та Сумщина.

Про це свідчать дані на сайті платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

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За підрахунками аналітиків, від початку 2025 року в Україні було відкрито 17 007 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку — тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК. Закрили з них лише 2 779 боргів (16%).

Загалом за три роки від початку повномасштабної накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку.

"За весь час таких проваджень було більше, адже частка з них постійно закривається", — зауважили аналітики.

Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25–35 років — 43,8%. Це майже половина всіх справ. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36–45 років та 16,5% — від 46 до 60 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.

У яких регіонах найбільше проваджень за несплату штрафів ТЦК

Мапа на сайті "Опендатабот" свідчить, що у 2025 році лідером за кількістю відкритих справ за несплату штрафів за порушення правил військового обліку є Київ — 1 992 провадження. В областях ситуація така:

Дніпропетровська — 1 946;

Сумська — 1 722;

Одеська — 1 310;

Полтавська — 1 193;

Харківська — 1 030;

Вінницька — 950;

Черкаська — 857;

Волинська — 685;

Житомирська — 621;

Запорізька — 569;

Закарпатська — 530;

Кіровоградська — 504;

Київська — 485;

Донецька — 412;

Миколаївська — 365;

Чернігівська — 338;

Тернопільська — 302;

Львівська — 282;

Чернівецька — 257;

Хмельницька — 239;

Рівненська — 188;

Херсонська — 167;

Івано-Франківська — 57;

Луганська — 6.

Аналітики уточнили, що не завжди кількість проваджень дорівнює кількості осіб, щодо яких їх відкрили. Наприклад, Приморський районний ТЦК м. Одеси відкрив одразу 7 проваджень проти одного чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що суди в Україні нерідко скасовують штрафи від ТЦК, та пояснювали, у яких випадках це можливо.

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