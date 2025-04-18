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Мапа областей-боржників: де українці масово ігнорують штрафи ТЦК

18 квітня 2025 16:15
Вікторія Ілюхіна - редактор
Українці масово уникають штрафів від ТЦК — у яких областях найбільше боржників
Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Вікторія Ілюхіна - редактор

Щомісяця в Україні невпинно зростає кількість нових проваджень за порушення правил військового обліку. Найбільше боржників у Києві, серед "лідерів" за кількістю несплачених штрафів від ТЦК також Дніпропетровщина та Сумщина.

Про це свідчать дані на сайті платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

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За підрахунками аналітиків, від початку 2025 року в Україні було відкрито 17 007 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку — тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК. Закрили з них лише 2 779 боргів (16%). 

Загалом за три роки від початку повномасштабної накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку.

"За весь час таких проваджень було більше, адже частка з них постійно закривається", — зауважили аналітики.

Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25–35 років — 43,8%. Це майже половина всіх справ. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36–45 років та 16,5% — від 46 до 60 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.

У яких регіонах найбільше проваджень за несплату штрафів ТЦК

Мапа на сайті "Опендатабот" свідчить, що у 2025 році лідером за кількістю відкритих справ за несплату штрафів за порушення правил військового обліку є Київ — 1 992 провадження. В областях ситуація така:

  • Дніпропетровська — 1 946;
  • Сумська — 1 722;
  • Одеська — 1 310;
  • Полтавська — 1 193;
  • Харківська — 1 030;
  • Вінницька — 950;
  • Черкаська — 857;
  • Волинська — 685;
  • Житомирська — 621;
  • Запорізька — 569;
  • Закарпатська — 530;
  • Кіровоградська — 504;
  • Київська — 485;
  • Донецька — 412;
  • Миколаївська — 365;
  • Чернігівська — 338;
  • Тернопільська — 302;
  • Львівська — 282;
  • Чернівецька — 257;
  • Хмельницька — 239;
  • Рівненська — 188; 
  • Херсонська — 167;
  • Івано-Франківська — 57;
  • Луганська — 6.

Аналітики уточнили, що не завжди кількість проваджень дорівнює кількості осіб, щодо яких їх відкрили. Наприклад, Приморський районний ТЦК м. Одеси відкрив одразу 7 проваджень проти одного чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що суди в Україні нерідко скасовують штрафи від ТЦК, та пояснювали, у яких випадках це можливо. 

Також дізнавайтеся, кому можуть заблокувати рахунки за порушення правил мобілізації.

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