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Карта областей-должников: где украинцы игнорируют штрафы ТЦК

18 апреля 2025 16:15
Виктория Илюхина - редактор
Украинцы массово избегают штрафов от ТЦК — в каких областях больше всего должников
Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Виктория Илюхина - редактор

Ежемесячно в Украине неуклонно растет количество новых производств за нарушение правил воинского учета. Больше всего должников в Киеве, среди "лидеров" по количеству неуплаченных штрафов от ТЦК также Днепропетровщина и Сумщина.

Об этом свидетельствуют данные на сайте платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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По подсчетам аналитиков, с начала 2025 года в Украине было открыто 17 007 исполнительных производств из-за нарушения правил воинского учета — то есть из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК. Закрыли из них только 2 779 долгов (16%).

Всего за три года с начала полномасштабной накопилось 28 960 просроченных долгов за нарушение правил воинского учета.

"За все время таких производств было больше, ведь часть из них постоянно закрывается", — отметили аналитики.

Чаще всего производства открывают в отношении мужчин в возрасте 25-35 лет — 43,8%. Это почти половина всех дел. Еще почти 39% — на мужчин в возрасте 36-45 лет и 16,5% — от 46 до 60 лет. В то же время только 22 производства (0,1%) открыто в отношении женщин.

В каких регионах больше всего производств за неуплату штрафов ТЦК

Карта на сайте "Опендатабот" свидетельствует, что в 2025 году лидером по количеству открытых дел за неуплату штрафов за нарушение правил воинского учета является Киев — 1 992 производства. В областях ситуация следующая:

  • Днепропетровская — 1 946;
  • Сумская — 1 722;
  • Одесская — 1 310;
  • Полтавская — 1 193;
  • Харьковская — 1 030;
  • Винницкая — 950;
  • Черкасская — 857;
  • Волынская — 685;
  • Житомирская — 621;
  • Запорожская — 569;
  • Закарпатская — 530;
  • Кировоградская — 504;
  • Киевская — 485;
  • Донецкая — 412;
  • Николаевская — 365;
  • Черниговская — 338;
  • Тернопольская — 302;
  • Львовская — 282;
  • Черновицкая — 257;
  • Хмельницкая — 239;
  • Ровенская — 188;
  • Херсонская — 167;
  • Ивано-Франковская — 57;
  • Луганская — 6.

Аналитики уточнили, что не всегда количество производств равно количеству лиц, в отношении которых их открыли. Например, Приморский районный ТЦК г. Одессы открыл сразу 7 производств против одного мужчины.

Напомним, ранее мы писали, что суды в Украине нередко отменяют штрафы от ТЦК, и объясняли, в каких случаях это возможно.

Также узнавайте, кому могут заблокировать счета за нарушение правил мобилизации.

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