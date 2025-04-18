Украинцы массово избегают штрафов от ТЦК — в каких областях больше всего должников

Карта областей-должников: где украинцы игнорируют штрафы ТЦК
Ежемесячно в Украине неуклонно растет количество новых производств за нарушение правил воинского учета. Больше всего должников в Киеве, среди "лидеров" по количеству неуплаченных штрафов от ТЦК также Днепропетровщина и Сумщина.
Об этом свидетельствуют данные на сайте платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот".
По подсчетам аналитиков, с начала 2025 года в Украине было открыто 17 007 исполнительных производств из-за нарушения правил воинского учета — то есть из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК. Закрыли из них только 2 779 долгов (16%).
Всего за три года с начала полномасштабной накопилось 28 960 просроченных долгов за нарушение правил воинского учета.
"За все время таких производств было больше, ведь часть из них постоянно закрывается", — отметили аналитики.
Чаще всего производства открывают в отношении мужчин в возрасте 25-35 лет — 43,8%. Это почти половина всех дел. Еще почти 39% — на мужчин в возрасте 36-45 лет и 16,5% — от 46 до 60 лет. В то же время только 22 производства (0,1%) открыто в отношении женщин.
В каких регионах больше всего производств за неуплату штрафов ТЦК
Карта на сайте "Опендатабот" свидетельствует, что в 2025 году лидером по количеству открытых дел за неуплату штрафов за нарушение правил воинского учета является Киев — 1 992 производства. В областях ситуация следующая:
- Днепропетровская — 1 946;
- Сумская — 1 722;
- Одесская — 1 310;
- Полтавская — 1 193;
- Харьковская — 1 030;
- Винницкая — 950;
- Черкасская — 857;
- Волынская — 685;
- Житомирская — 621;
- Запорожская — 569;
- Закарпатская — 530;
- Кировоградская — 504;
- Киевская — 485;
- Донецкая — 412;
- Николаевская — 365;
- Черниговская — 338;
- Тернопольская — 302;
- Львовская — 282;
- Черновицкая — 257;
- Хмельницкая — 239;
- Ровенская — 188;
- Херсонская — 167;
- Ивано-Франковская — 57;
- Луганская — 6.
Аналитики уточнили, что не всегда количество производств равно количеству лиц, в отношении которых их открыли. Например, Приморский районный ТЦК г. Одессы открыл сразу 7 производств против одного мужчины.
Напомним, ранее мы писали, что суды в Украине нередко отменяют штрафы от ТЦК, и объясняли, в каких случаях это возможно.
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