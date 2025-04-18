Украинцы массово избегают штрафов от ТЦК — в каких областях больше всего должников

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ежемесячно в Украине неуклонно растет количество новых производств за нарушение правил воинского учета. Больше всего должников в Киеве, среди "лидеров" по количеству неуплаченных штрафов от ТЦК также Днепропетровщина и Сумщина.

Об этом свидетельствуют данные на сайте платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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По подсчетам аналитиков, с начала 2025 года в Украине было открыто 17 007 исполнительных производств из-за нарушения правил воинского учета — то есть из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК. Закрыли из них только 2 779 долгов (16%).

Всего за три года с начала полномасштабной накопилось 28 960 просроченных долгов за нарушение правил воинского учета.

"За все время таких производств было больше, ведь часть из них постоянно закрывается", — отметили аналитики.

Чаще всего производства открывают в отношении мужчин в возрасте 25-35 лет — 43,8%. Это почти половина всех дел. Еще почти 39% — на мужчин в возрасте 36-45 лет и 16,5% — от 46 до 60 лет. В то же время только 22 производства (0,1%) открыто в отношении женщин.

В каких регионах больше всего производств за неуплату штрафов ТЦК

Карта на сайте "Опендатабот" свидетельствует, что в 2025 году лидером по количеству открытых дел за неуплату штрафов за нарушение правил воинского учета является Киев — 1 992 производства. В областях ситуация следующая:

Днепропетровская — 1 946;

Сумская — 1 722;

Одесская — 1 310;

Полтавская — 1 193;

Харьковская — 1 030;

Винницкая — 950;

Черкасская — 857;

Волынская — 685;

Житомирская — 621;

Запорожская — 569;

Закарпатская — 530;

Кировоградская — 504;

Киевская — 485;

Донецкая — 412;

Николаевская — 365;

Черниговская — 338;

Тернопольская — 302;

Львовская — 282;

Черновицкая — 257;

Хмельницкая — 239;

Ровенская — 188;

Херсонская — 167;

Ивано-Франковская — 57;

Луганская — 6.

Аналитики уточнили, что не всегда количество производств равно количеству лиц, в отношении которых их открыли. Например, Приморский районный ТЦК г. Одессы открыл сразу 7 производств против одного мужчины.

Напомним, ранее мы писали, что суды в Украине нередко отменяют штрафы от ТЦК, и объясняли, в каких случаях это возможно.

Также узнавайте, кому могут заблокировать счета за нарушение правил мобилизации.