Штраф від ТЦК — чим небезпечний папірець з реквізитами та як правильно сплатити

Чоловік вивчає документ. Фото: Freepik

В Україні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть накладати штрафи на військовозобов'язаних громадян, які порушують правила мобілізації. Розповсюджені ситуації, коли ТЦК та СП вимагає оплатити штраф, але видає для цього лише папірець з реквізитами. Однак тут є певні нюанси, незнання яких може призвести до додаткових фінансових витрат.

Як правильно сплачувати штрафи від ТЦК та СП, пояснила адвокатка Дар'я Тарасенко.

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Обов'язок сплатити штраф виникає лише тоді, коли є постанова керівника ТЦК та СП про притягнення до адміністративної відповідальності, наголосила правниця. Вручення папірця з реквізитами не створює юридичний обов'язок сплатити штраф.

Адвокатка навела п'ять аргументів, чому сплачувати штраф треба виключно на підставі постанови ТЦК:

Щоб знати підстави. Інформація про склад правопорушення міститься в постанові. Сплативши за реквізитами, не маючи постанови, ви навіть не знатимете, за що сплатили. Щоб уникнути безпідставного покарання. Оформлюючи постанову, ТЦК несе відповідальність за свої дії. Відповідно, значно менше ризик того, що штраф стягнуть з людини, яка нічого не порушила. Натомість папірець з реквізитами не має жодної юридичної сили, відтак і відповідальності за його вручення посадовці ТЦК та СП не несуть. Щоб не платити двічі. Якщо ви сплатите штраф лише за реквізитами на папірці, пізніше вам вручать постанову і вимагатимуть сплатити другий штраф. При цьому ви не матимете можливості підтвердити, що за це порушення вас вже було притягнуто до відповідальності. Щоб мати можливість оскаржити штраф. Жоден юрист не зможе оцінити шанси на успішне оскарження штрафу в суді, якщо він підтверджується лише папірцем з реквізитами. Крім того, оскарженню підлягає не сам факт накладення штрафу, а конкретна постанова. Щоб отримати знижку 50%. Така можливість є лише за умови, що попередньо військовозобов'язаний подав заяву про визнання правопорушення, і постанова винесена за такою спрощеною процедурою. Тому варто переконатись, що постанова оформлена відповідним чином, і ви встигаєте сплатити 50% вчасно.

Адвокатка також наголосила, що важливо вчасно приймати рішення про оскарження або оплачувати штраф. Інакше сума штрафу може зрости вдвічі.

Раніше ми пояснювали, як сплатити штраф від ТЦК зі знижкою у 50%.

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