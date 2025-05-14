Штраф от ТЦК — чем опасна бумажка с реквизитами и как правильно оплатить

Мужчина изучает документ. Фото: Freepik

В Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут накладывать штрафы на военнообязанных граждан, которые нарушают правила мобилизации. Распространены ситуации, когда ТЦК и СП требует оплатить штраф, но выдает для этого только бумажку с реквизитами. Однако здесь есть определенные нюансы, незнание которых может привести к дополнительным финансовым затратам.

Как правильно платить штрафы от ТЦК и СП, объяснила адвокат Дарья Тарасенко.

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Обязанность уплатить штраф возникает только тогда, когда есть постановление руководителя ТЦК и СП о привлечении к административной ответственности, отметила юрист. Вручение бумажки с реквизитами не создает юридическую обязанность уплатить штраф.

Адвокат привела пять аргументов, почему платить штраф надо исключительно на основании постановления ТЦК:

Чтобы знать основания. Информация о составе правонарушения содержится в постановлении. Оплатив по реквизитам, не имея постановления, вы даже не будете знать, за что заплатили. Чтобы избежать безосновательного наказания. Оформляя постановление, ТЦК несет ответственность за свои действия. Соответственно, значительно меньше риск того, что штраф взыщут с человека, который ничего не нарушил. Зато бумажка с реквизитами не имеет никакой юридической силы, поэтому и ответственности за ее вручение должностные лица ТЦК и СП не несут. Чтобы не платить дважды. Если вы уплатите штраф только по реквизитам на бумажке, позже вам вручат постановление и потребуют уплатить второй штраф. При этом вы не будете иметь возможности подтвердить, что за это нарушение вы уже были привлечены к ответственности. Чтобы иметь возможность обжаловать штраф. Ни один юрист не сможет оценить шансы на успешное обжалование штрафа в суде, если он подтверждается лишь бумажкой с реквизитами. Кроме того, обжалованию подлежит не сам факт наложения штрафа, а конкретное постановление. Чтобы получить скидку 50%. Такая возможность есть только при условии, что предварительно военнообязанный подал заявление о признании правонарушения, и постановление вынесено по такой упрощенной процедуре. Поэтому стоит убедиться, что постановление оформлено соответствующим образом, и вы успеваете оплатить 50% вовремя.

Адвокат также отметила, что важно вовремя принимать решение об обжаловании или оплачивать штраф. Иначе сумма штрафа может вырасти вдвое.

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