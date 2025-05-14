Штраф от ТЦК — чем опасна бумажка с реквизитами и как правильно оплатить

Штраф от ТЦК — как не переплатить и не потерять право на скидку
В Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут накладывать штрафы на военнообязанных граждан, которые нарушают правила мобилизации. Распространены ситуации, когда ТЦК и СП требует оплатить штраф, но выдает для этого только бумажку с реквизитами. Однако здесь есть определенные нюансы, незнание которых может привести к дополнительным финансовым затратам.
Как правильно платить штрафы от ТЦК и СП, объяснила адвокат Дарья Тарасенко.
Обязанность уплатить штраф возникает только тогда, когда есть постановление руководителя ТЦК и СП о привлечении к административной ответственности, отметила юрист. Вручение бумажки с реквизитами не создает юридическую обязанность уплатить штраф.
Адвокат привела пять аргументов, почему платить штраф надо исключительно на основании постановления ТЦК:
- Чтобы знать основания. Информация о составе правонарушения содержится в постановлении. Оплатив по реквизитам, не имея постановления, вы даже не будете знать, за что заплатили.
- Чтобы избежать безосновательного наказания. Оформляя постановление, ТЦК несет ответственность за свои действия. Соответственно, значительно меньше риск того, что штраф взыщут с человека, который ничего не нарушил. Зато бумажка с реквизитами не имеет никакой юридической силы, поэтому и ответственности за ее вручение должностные лица ТЦК и СП не несут.
- Чтобы не платить дважды. Если вы уплатите штраф только по реквизитам на бумажке, позже вам вручат постановление и потребуют уплатить второй штраф. При этом вы не будете иметь возможности подтвердить, что за это нарушение вы уже были привлечены к ответственности.
- Чтобы иметь возможность обжаловать штраф. Ни один юрист не сможет оценить шансы на успешное обжалование штрафа в суде, если он подтверждается лишь бумажкой с реквизитами. Кроме того, обжалованию подлежит не сам факт наложения штрафа, а конкретное постановление.
- Чтобы получить скидку 50%. Такая возможность есть только при условии, что предварительно военнообязанный подал заявление о признании правонарушения, и постановление вынесено по такой упрощенной процедуре. Поэтому стоит убедиться, что постановление оформлено соответствующим образом, и вы успеваете оплатить 50% вовремя.
Адвокат также отметила, что важно вовремя принимать решение об обжаловании или оплачивать штраф. Иначе сумма штрафа может вырасти вдвое.
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