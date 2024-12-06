Шмигаль пояснив суть бронювання за принципом зарплати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловився щодо зарплатного критерію для оформлення бронювання працівників українських підприємств. Він заявив, що це і є втіленням принципу "воюй або працюй".

Про це Денис Шмигаль заявив на годині запитань до уряду, передає кореспондент Інтерфакс-Україна.

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Денис Шмигаль пояснив, що планка заробітної плати у 20 тисяч гривень обрана для того, щоб підприємства, які працюють "в тіні" припинили таку діяльність і справедливо наповнювали бюджет.

"Це дійсно принцип "воюй або працюй". Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому", — зазначив прем'єр-міністр.

Чиновник додав, що Денис Шмигаль зауважив, що в економічному секторі є значна кількість професій, які залишаються в "тіні" та ухиляються від сплати податків, які зараз надзвичайно важливі для країни.

Водночас він наголосив, що не зовсім коректно називати це явище економічним бронюванням. За його словами, уряд перебуває у постійному діалозі з військовими, щоб уникнути ситуацій, коли хтось може заплатити гроші, аби уникнути участі у бойових діях.

Нагадаємо, Мінекономіки відновило процес бронювання працівників для деяких підприємств. Також Кабмін вирішив додати до переліку критичних підприємств іще один вид професійної діяльності. Ми пояснювали, чому деякі працівники, які отримують зарплату від 20 тисяч гривень, все одно можуть отримати відмову у бронюванні від мобілізації, а також, що робити у випадку відсутності статусу про бронь у "Резерв+".