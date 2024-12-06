Шмыгаль объяснил суть бронирования по принципу зарплаты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался по поводу зарплатного критерия для оформления бронирования работников украинских предприятий. Он заявил, что это и есть воплощение принципа "воюй или работай".

Об этом Денис Шмыгаль заявил на часе вопросов правительству, передает корреспондент Интерфакс-Украина.

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Денис Шмыгаль объяснил, что планка заработной платы в 20 тысяч гривен выбрана для того, чтобы предприятия, работающие "в тени", прекратили такую деятельность и справедливо наполняли бюджет.

"Это действительно принцип "воюй или работай". Или компания работает и наполняет бюджет, платя соответствующий уровень зарплат и исходя из тени, или такие компании принимают определенные меры, чтобы уровень зарплат был увеличен и соответствовал среднеотраслевому", — отметил премьер-министр .

Чиновник добавил, что Денис Шмыгаль отметил, что в экономическом секторе есть значительное количество профессий, которые остаются в "тени" и уклоняются от уплаты налогов, которые сейчас чрезвычайно важны для страны.

В то же время он отметил, что не совсем корректно называть это явление экономическим бронированием. По его словам, правительство находится в постоянном диалоге с военными, чтобы избежать ситуаций, когда кто-то может заплатить деньги во избежание участия в боевых действиях.

Напомним, Минэкономики возобновило процесс бронирования работников для некоторых предприятий. Также Кабмин решил добавить в список критических предприятий еще один вид профессиональной деятельности. Мы объясняли, почему некоторые работники, получающие зарплату от 20 тысяч гривен, все равно могут получить отказ в бронировании от мобилизации, а также, что делать в случае отсутствия статуса о броне в "Резерв+".