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До переліку критичних додали нові професії — хто отримає бронь

3 грудня 2024 07:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нові правила бронювання працівників — протезисти отримали право на відстрочку
Працівники працюють на підприємстві. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Постановою Кабінету Міністрів України №1362 розширено перелік критично важливих професій, які дають право на бронювання від мобілізації. До цього списку тепер входять фахівці у сфері протезування, що підкреслює важливість безперебійної роботи медичної галузі, зокрема у напрямку виготовлення та ремонту протезно-ортопедичних виробів.

Про це йдеться на сайті Кабінету Міністрів України.

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Нові правила дозволяють бронювати військовозобов’язаних, які працюють на таких посадах:

  • протезист-ортезист;
  • технік-протезист-ортезист;
  • інженер-технолог-протезист;
  • інженер-протезист;
  • механік протезно-ортопедичних виробів.

Це рішення поширюється на фахівців, які безпосередньо займаються виготовленням, ремонтом та обслуговуванням протезів.

Які умови потрібно виконати для бронювання

Для отримання відстрочки працівники повинні відповідати кільком ключовим вимогам. Фахівець повинен відпрацювати щонайменше 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців до подання заяви на бронювання. Це підтверджує його активну участь у виробничому процесі.

Працівники приватних підприємств, які отримують бронь, повинні отримувати заробітну плату не менше 20 тисяч гривень на місяць протягом усього періоду дії бронювання. Для державних службовців та працівників комунальних підприємств ця вимога не є обов’язковою.

Вимоги для гуманітарних проєктів

Окремі правила встановлено для підприємств, які реалізують гуманітарні проєкти за підтримки міжнародних організацій. Такі підприємства повинні відповідати додатковим вимогам, які визначає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це зроблено для забезпечення прозорості та ефективного використання міжнародної допомоги.

Нагадаємо, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як роботодавцям бронювати своїх працівників. А заступник міністра економіки пояснив, які правила діють для працівників, щоб їх забронювали. 

критична інфраструктура мобілізація бронювання військовозобов'язані Бронь від мобілізації

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