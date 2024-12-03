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В перечень критических добавили профессии — кто получит бронь

3 декабря 2024 07:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Новые правила бронирования работников — протезисты получили право на отсрочку
Работники работают на предприятии. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Постановлением Кабинета Министров Украины №1362 расширен перечень критически важных профессий, дающих право на бронирование от мобилизации. В этот список теперь входят специалисты в сфере протезирования, что подчеркивает важность бесперебойной работы медицинской отрасли, в частности в направлении изготовления и ремонта протезно-ортопедических изделий.

Об этом говорится на сайте Кабинета Министров Украины.

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Новые правила позволяют бронировать военнообязанных, работающих на следующих должностях:

  • протезист-ортезист;
  • техник-протезист-ортезист;
  • инженер-технолог-протезист;
  • инженер-протезист;
  • механик протезно-ортопедических изделий.

Это решение распространяется на специалистов, непосредственно занимающихся изготовлением, ремонтом и обслуживанием протезов.

Какие условия нужно выполнить для бронирования

Для получения отсрочки работники должны соответствовать нескольким ключевым требованиям. Специалист должен отработать не менее 50% нормы рабочего времени за последние три месяца до подачи заявления на бронирование. Это подтверждает его активное участие в производственном процессе.

Работники частных предприятий, получающих бронь, должны получать заработную плату не менее 20 тысяч гривен в месяц в течение всего периода бронирования. Для государственных служащих и работников коммунальных предприятий это требование необязательно.

Требования к гуманитарным проектам

Отдельные правила установлены для предприятий, реализующих гуманитарные проекты при поддержке международных организаций. Такие предприятия должны соответствовать дополнительным требованиям, определяемым Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Это сделано для обеспечения прозрачности и эффективного использования международной помощи.

Напомним, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, как работодателям бронировать своих работников. А замминистра экономики объяснил, какие правила действуют для работников, чтобы их забронировали.

критическая инфраструктура мобилизация бронирование военнообязанные Бронь от мобилизации

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