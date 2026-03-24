Родичі дезертира не отримають виплату за смерть військового у полоні

Родичі дезертира не отримають виплату за смерть військового у полоні

Дата публікації: 24 березня 2026 05:27
Затриманий військовослужбовець ЗСУ. Фото: "Громадське радіо"

Близькі родичі військовослужбовця мають право на державну допомогу, якщо той потрапив у полон. Це ж стосується і смерті чи загибелі полоненого військовослужбовця ЗСУ. Але якщо військовий здався у полон добровільно, його родичі не отримають допомогу від держави.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Судово-юридична газета".

Читайте також:

Виплати родині полоненого

Якщо військовослужбовець під час війни потрапляє у полон, його близькі родичі отримують право на державну грошову допомогу. Це стосується або тих осіб, які вказані у особистому розпорядженні, або, за відсутності розпорядження, родичів першої чи другої черги.

Виплати здійснюються щомісячно. Розмір цієї частини грошової допомоги залежить від того, до якої черги, першої чи другої, належить той чи інший близький родич.

Якщо ж військовослужбовець помер чи загинув під час перебування у полоні, його родина отримує право на одноразову виплату. Фахівці пояснили, яким є розмір цієї виплати, а також хто не отримає права на цю допомогу.

Коли добровільно здався у полон

Базовий розмір такої виплати становить 15 мільйонів гривень. Так визначає закон принаймні на час, поки триває воєнний стан.

Разом з тим, зазначили юристи, існує одна категорія громадян, які не отримають право на ці кошти. Це близькі родичі тих військовослужбовців, які здалися у полон добровільно.

Для них, навіть у випадку смерті такого військового у полоні, закон не надає право на отримання одноразової грошової допомоги. Втім, факт добровільного полону треба довести у встановлений законом термін.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що з 2025 року виплати родичам полонених нараховують по-іншому.

Починаючи з 1 лютого 2025 року, набули чинності зміни до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Йдеться про те, що виплати родичам полонених і безвісти зниклих військових ЗСУ будуть нараховувати по-новому, що своєю чергою зменшить суми виплат.

Додамо, ми повідомляли про те, які виплати зберігаються за військовим, що потрапив у полон.

Військовослужбовцю, який недобровільно потрапив до полону під час війни, продовжують нараховувати кошти у відповідному, визначеному законодавством обсязі. Крім того, родина полоненого отримає одноразову допомогу розміром 100 тисяч гривень.

полонені дезертир військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
