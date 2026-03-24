Родственники дезертира не получат выплату за смерть военного в плену

Близкие родственники военнослужащего имеют право на государственную помощь, если тот попал в плен. Это же касается и смерти или гибели пленного военнослужащего ВСУ. Но если военный сдался в плен добровольно, его родственники не получат помощь от государства.

Выплаты семье пленного

Если военнослужащий во время войны попадает в плен, его близкие родственники получают право на государственную денежную помощь. Это касается либо тех лиц, которые указаны в личном распоряжении, либо, при отсутствии распоряжения, родственников первой или второй очереди.

Выплаты осуществляются ежемесячно. Размер этой части денежной помощи зависит от того, к какой очереди, первой или второй, принадлежит тот или иной близкий родственник.

Если же военнослужащий умер или погиб во время пребывания в плену, его семья получает право на единовременную выплату. Специалисты объяснили, каков размер этой выплаты, а также кто не получит права на эту помощь.

Когда добровольно сдался в плен

Базовый размер такой выплаты составляет 15 миллионов гривен. Так определяет закон по крайней мере на время, пока продолжается военное положение.

Вместе с тем, отметили юристы, существует одна категория граждан, которые не получат право на эти средства. Это близкие родственники тех военнослужащих, которые сдались в плен добровольно.

Для них, даже в случае смерти такого военного в плену, закон не дает право на получение единовременной денежной помощи. Впрочем, факт добровольного плена надо доказать в установленный законом срок.

Напомним, мы ранее писали о том, что с 2025 года выплаты родственникам пленных начисляют по-другому.

Начиная с 1 февраля 2025 года, вступили в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Речь идет о том, что выплаты родственникам пленных и без вести пропавших военных ВСУ будут начислять по-новому, что в свою очередь уменьшит суммы выплат.

Добавим, мы сообщали о том, какие выплаты сохраняются за военным, попавшим в плен.

Военнослужащему, который недобровольно попал в плен во время войны, продолжают начислять средства в соответствующем, определенном законодательством объеме. Кроме того, семья пленного получит единовременное пособие в размере 100 тысяч гривен.