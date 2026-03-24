Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Родственники дезертира не получат выплату за смерть военного в плену

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 05:27
Задержанный военнослужащий ВСУ. Фото: "Громадське радіо"

Близкие родственники военнослужащего имеют право на государственную помощь, если тот попал в плен. Это же касается и смерти или гибели пленного военнослужащего ВСУ. Но если военный сдался в плен добровольно, его родственники не получат помощь от государства.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Судово-юридична газета".

Выплаты семье пленного

Если военнослужащий во время войны попадает в плен, его близкие родственники получают право на государственную денежную помощь. Это касается либо тех лиц, которые указаны в личном распоряжении, либо, при отсутствии распоряжения, родственников первой или второй очереди.

Выплаты осуществляются ежемесячно. Размер этой части денежной помощи зависит от того, к какой очереди, первой или второй, принадлежит тот или иной близкий родственник.

Если же военнослужащий умер или погиб во время пребывания в плену, его семья получает право на единовременную выплату. Специалисты объяснили, каков размер этой выплаты, а также кто не получит права на эту помощь.

Когда добровольно сдался в плен

Базовый размер такой выплаты составляет 15 миллионов гривен. Так определяет закон по крайней мере на время, пока продолжается военное положение.

Вместе с тем, отметили юристы, существует одна категория граждан, которые не получат право на эти средства. Это близкие родственники тех военнослужащих, которые сдались в плен добровольно.

Для них, даже в случае смерти такого военного в плену, закон не дает право на получение единовременной денежной помощи. Впрочем, факт добровольного плена надо доказать в установленный законом срок.

Напомним, мы ранее писали о том, что с 2025 года выплаты родственникам пленных начисляют по-другому.

Начиная с 1 февраля 2025 года, вступили в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Речь идет о том, что выплаты родственникам пленных и без вести пропавших военных ВСУ будут начислять по-новому, что в свою очередь уменьшит суммы выплат.

Добавим, мы сообщали о том, какие выплаты сохраняются за военным, попавшим в плен.

Военнослужащему, который недобровольно попал в плен во время войны, продолжают начислять средства в соответствующем, определенном законодательством объеме. Кроме того, семья пленного получит единовременное пособие в размере 100 тысяч гривен.

пленные дезертир военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации