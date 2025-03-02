Штраф за протермінований військово-обліковий документ — коли накладається

Протермінований військовий документ — коли штрафу не буде
За протермінований військово-обліковий документ до військовозобов’язаного громадянина можуть застосувати штраф розміром 17 тисяч гривень. Але існують ситуації, коли адміністративне покарання не застосовуватиметься.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Штраф за неактуальний ВОД
До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який зізнався, що має протермінований військово-обліковий документ.
Громадянин поцікавився, чи отримає він якесь адміністративне покарання.
"Може бути штраф у розмірі 17 тис. грн", — пояснив у відповіді військовозобов’язаному адвокат В’ячеслав Кирда.
Коли штрафні санкції не застосовуються
Інший юрист, Владислав Дерій, підкреслив, що ситуація може скластися таким чином, що штрафу за протермінований військово-обліковий документ може й не бути.
"Наприклад, минув більше як рік, як ви повинні були змінити ВОД", — змоделював ситуацію Дерій, зазначивши, що у такому випадку адміністративне покарання уже не застосовується.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, який штраф за порушення військового обліку є найменшим.
Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу має ТЦК для оформлення адміністративного стягнення з ухилянта.
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