Штраф за протермінований військово-обліковий документ — коли накладається

Військовий квиток громадянина України. Фото: shutterstock.com

За протермінований військово-обліковий документ до військовозобов’язаного громадянина можуть застосувати штраф розміром 17 тисяч гривень. Але існують ситуації, коли адміністративне покарання не застосовуватиметься.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який зізнався, що має протермінований військово-обліковий документ.

Громадянин поцікавився, чи отримає він якесь адміністративне покарання.

"Може бути штраф у розмірі 17 тис. грн", — пояснив у відповіді військовозобов’язаному адвокат В’ячеслав Кирда.

Коли штрафні санкції не застосовуються

Інший юрист, Владислав Дерій, підкреслив, що ситуація може скластися таким чином, що штрафу за протермінований військово-обліковий документ може й не бути.

"Наприклад, минув більше як рік, як ви повинні були змінити ВОД", — змоделював ситуацію Дерій, зазначивши, що у такому випадку адміністративне покарання уже не застосовується.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який штраф за порушення військового обліку є найменшим.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу має ТЦК для оформлення адміністративного стягнення з ухилянта.