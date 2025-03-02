Штраф за просроченный военно-учетный документ — когда накладывается

Военный билет гражданина Украины. Фото: shutterstock.com

За просроченный военно-учетный документ к военнообязанному гражданину могут применить штраф в размере 17 тысяч гривен. Но существуют ситуации, когда административное наказание не будет применяться.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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К юристам обратился военнообязанный гражданин, который признался, что у него просроченный военно-учетный документ.

Гражданин поинтересовался, получит ли он какое-то административное наказание.

"Может быть штраф в размере 17 тыс. грн", — пояснил в ответе военнообязанному адвокат Вячеслав Кирда.

Когда штрафные санкции не применяются

Другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул, что ситуация может сложиться таким образом, что штрафа за просроченный военно-учетный документ может и не быть.

"Например, прошло больше года, как вы должны были изменить ВУД", — смоделировал ситуацию Дерий, отметив, что в таком случае административное наказание уже не применяется.

Напомним, мы ранее писали о том, какой штраф за нарушение воинского учета является наименьшим.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени у ТЦК для оформления административного взыскания с уклониста.