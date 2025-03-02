Штраф за просроченный военно-учетный документ — когда накладывается

Просроченный военный документ — когда штрафа не будет
За просроченный военно-учетный документ к военнообязанному гражданину могут применить штраф в размере 17 тысяч гривен. Но существуют ситуации, когда административное наказание не будет применяться.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Штраф за неактуальный ВУД
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который признался, что у него просроченный военно-учетный документ.
Гражданин поинтересовался, получит ли он какое-то административное наказание.
"Может быть штраф в размере 17 тыс. грн", — пояснил в ответе военнообязанному адвокат Вячеслав Кирда.
Когда штрафные санкции не применяются
Другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул, что ситуация может сложиться таким образом, что штрафа за просроченный военно-учетный документ может и не быть.
"Например, прошло больше года, как вы должны были изменить ВУД", — смоделировал ситуацию Дерий, отметив, что в таком случае административное наказание уже не применяется.
Напомним, мы ранее писали о том, какой штраф за нарушение воинского учета является наименьшим.
Добавим, мы сообщали о том, сколько времени у ТЦК для оформления административного взыскания с уклониста.
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