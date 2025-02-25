Зростання штрафів за порушення військового обліку — зростання під час примусового стягнення штрафу

Примусове стягнення штрафу — як зростає розмір покарання
Якщо громадянин не оплачує вчасно штраф за порушення військового обліку, проти нього відкривається виконавче провадження щодо примусового стягнення. У цей момент штраф виростає з 17 до 40 тисяч гривень.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Штрафи за порушення військового обліку
Базовий штраф за порушення правил військового обліку під час воєнного стану, зокрема за неоновлення військово-облікових даних, становить для громадян від 17 до 25 тисяч гривень.
Але в певних умовах цей штраф може зрости у кілька разів.
"Після винесення постанови чоловік повинен або оскаржити таку постанову упродовж 10 днів до районного суду, або ж упродовж 15 днів сплатити штраф. У разі несплати штрафу в зазначений термін постанова передається у виконавчу службу", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.
Коли і чому штрафи для ухилянтів збільшуються
Після цього відкривається виконавче провадження щодо примусового стягнення штрафу з порушника.
"При тому сума штрафу подвоюється й до останнього додається 10% винагороди виконавця. Тобто, по суті, це вже буде не мінімальний штраф на 17 000 грн, а стягнення майже на 40 000 грн", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ треба отримати в ТЦК для оплати штрафу.
Додамо, ми повідомляли про те, як перевірити наявність штрафів за порушення військового обліку онлайн.
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