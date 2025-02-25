Зростання штрафів за порушення військового обліку — зростання під час примусового стягнення штрафу

Оформлення штрафів у ТЦК. Фото: mukachevo.net

Якщо громадянин не оплачує вчасно штраф за порушення військового обліку, проти нього відкривається виконавче провадження щодо примусового стягнення. У цей момент штраф виростає з 17 до 40 тисяч гривень.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Базовий штраф за порушення правил військового обліку під час воєнного стану, зокрема за неоновлення військово-облікових даних, становить для громадян від 17 до 25 тисяч гривень.

Але в певних умовах цей штраф може зрости у кілька разів.

"Після винесення постанови чоловік повинен або оскаржити таку постанову упродовж 10 днів до районного суду, або ж упродовж 15 днів сплатити штраф. У разі несплати штрафу в зазначений термін постанова передається у виконавчу службу", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Коли і чому штрафи для ухилянтів збільшуються

Після цього відкривається виконавче провадження щодо примусового стягнення штрафу з порушника.

"При тому сума штрафу подвоюється й до останнього додається 10% винагороди виконавця. Тобто, по суті, це вже буде не мінімальний штраф на 17 000 грн, а стягнення майже на 40 000 грн", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ треба отримати в ТЦК для оплати штрафу.

Додамо, ми повідомляли про те, як перевірити наявність штрафів за порушення військового обліку онлайн.