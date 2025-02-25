Рост штрафов за нарушение воинского учета — рост при принудительном взыскании штрафа

Оформление штрафов в ТЦК. Фото: mukachevo.net

Если гражданин не оплачивает вовремя штраф за нарушение воинского учета, против него открывается исполнительное производство по принудительному взысканию. В этот момент штраф вырастает с 17 до 40 тысяч гривен.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Штрафы за нарушение воинского учета

Базовый штраф за нарушение правил воинского учета во время военного положения, в частности за необновление военно-учетных данных, составляет для граждан от 17 до 25 тысяч гривен.

Но в определенных условиях этот штраф может вырасти в несколько раз.

"После вынесения постановления человек должен или обжаловать такое постановление в течение 10 дней в районный суд, или же в течение 15 дней оплатить штраф. В случае неуплаты штрафа в указанный срок постановление передается в исполнительную службу", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Когда и почему штрафы для уклонистов увеличиваются

После этого открывается исполнительное производство по принудительному взысканию штрафа с нарушителя.

"При этом сумма штрафа удваивается и к последнему добавляется 10% вознаграждения исполнителя. То есть, по сути, это уже будет не минимальный штраф на 17 000 грн, а взыскание почти на 40 000 грн", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какой документ надо получить в ТЦК для оплаты штрафа.

Добавим, мы сообщали о том, как проверить наличие штрафов за нарушение воинского учета онлайн.