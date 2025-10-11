Відео
Головна Військова економіка Представниця ТЦК відповіла, чи звільняє сплата штрафу від ВЛК

Представниця ТЦК відповіла, чи звільняє сплата штрафу від ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 21:46
Чи звільняє сплата штрафу від проходження ВЛК
Чоловік на ВЛК. Ілюстративне фото: depositphotos

Пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук відповіла, чи може сплата штрафу звільнити від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). За її словами, потрібно і штраф сплачувати, і проходити ВЛК.

Про все це Уляна Кравчук розповіла в інтерв'ю' Юрію Ричуку.

Читайте також:

Чи звільняє сплата штрафу від ВЛК

Пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук зазначила, що штраф у розмірі 17-25 тисяч гривень не звільняє від проходження ВЛК. За її словами, необхідно сплатити штраф і пройти комісію, адже це нікому не пробачають.

Уляна Кравчук наголосила, що ВЛК потрібно проходити раз у рік. Однак, за її словами, якщо особа не згодна з висновком комісії, вона може оскаржити його у вище підпорядкованій ВЛК (наприклад обласній, якщо проходила комісію в районній) чи через суд.

"Непроходження ВЛК — це адміністративне правопорушення, це штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Штраф не звільняє від того, що особа може не проходити ВЛК. Особа сплачує штраф і проходить військово-лікарську комісію.

Не проходити ВЛК не можна відповідно до чинного законодавства. Особа має пройти ВЛК", — пояснила пресофіцерка Волинського обласного ТЦК.

Пресофіцерка ТЦК про "бусифікацію"

Пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук також прокоментувала так звану "бусифікацію".

Вона зазначила, що співробітники ТЦК можуть доправити людину разом із поліцією до центру комплектування, якщо вона не надала своїх документів, або ж у базі виявиться, що вона порушила правила військового обліку.

Пресофіцерка також підтвердила, що були і є випадки, коли співробітникам ТЦК пропонують хабарі. Однак вона наголосила, що працівники ТЦК їх не беруть, бо "абсолютно нетолерантні до таких діянь".

Раніше ми пояснювали, чи дійсно штраф від ТЦК може з'явитись у застосунку "Дія".

Також ми інформували, як військовозобов’язаний громадянин України може оскаржити розшук ТЦК.

ЗСУ штраф армія мобілізація війна в Україні ВЛК
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
