Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Штраф від ТЦК — чи треба його сплачувати після мобілізації

Штраф від ТЦК — чи треба його сплачувати після мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 06:30
Штрафи за порушення військового обліку - штраф після мобілізації, чи варто сплачувати
Мобілізовані українські громадяни. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО

Якщо військовозобов’язаний громадянин не сплатив штраф ТЦК, але був мобілізований, штраф має бути скасований. Усі військовослужбовці повністю звільняються від сплати цих стягнень.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Штраф треба сплатити

До юристів звернулася жінка мобілізованого громадянина.

Вона розповіла, що на її чоловіка був накладений територіальним центром комплектування штраф за непройдену військово-лікарську комісію.

Жінка поцікавилася, чи потрібно сплачувати цей штраф, зважаючи на те, що чоловік уже розпочав військову службу.

"Мобілізація чоловіка не має відношення до порушення ним правил військового обліку у статусі "військовозобов'язаного. Тож, якщо чоловік не сплатить 8,5К, то у подальшому прийдеться сплати вже 17К. У разі несплати і даної суми ТЦК передасть постанову про притягнення до адміністративної відповідальності до виконавчої служби", — підкреслив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Штраф мали скасувати

Але інший юрист, Владислав Дерій, заявив, що ситуація з такими штрафами є іншою.

"Чоловіка не мають права штрафувати, а справу повинні були закрити, адже військовослужбовці, які мали порушення військового обліку, повністю звільняються від сплати штрафів від ТЦК", — запевнив юрист.

Дерій наголосив, що у такій ситуації можна подати запит до ТЦК про скасування штрафу або оскаржити постанову ТЦК у судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися, чи є штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК.

штраф мобілізація пільги ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації