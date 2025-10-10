Штрафи за порушення військового обліку - штраф після мобілізації, чи варто сплачувати

Мобілізовані українські громадяни. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО

Якщо військовозобов’язаний громадянин не сплатив штраф ТЦК, але був мобілізований, штраф має бути скасований. Усі військовослужбовці повністю звільняються від сплати цих стягнень.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штраф треба сплатити

До юристів звернулася жінка мобілізованого громадянина.

Вона розповіла, що на її чоловіка був накладений територіальним центром комплектування штраф за непройдену військово-лікарську комісію.

Жінка поцікавилася, чи потрібно сплачувати цей штраф, зважаючи на те, що чоловік уже розпочав військову службу.

"Мобілізація чоловіка не має відношення до порушення ним правил військового обліку у статусі "військовозобов'язаного. Тож, якщо чоловік не сплатить 8,5К, то у подальшому прийдеться сплати вже 17К. У разі несплати і даної суми ТЦК передасть постанову про притягнення до адміністративної відповідальності до виконавчої служби", — підкреслив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Штраф мали скасувати

Але інший юрист, Владислав Дерій, заявив, що ситуація з такими штрафами є іншою.

"Чоловіка не мають права штрафувати, а справу повинні були закрити, адже військовослужбовці, які мали порушення військового обліку, повністю звільняються від сплати штрафів від ТЦК", — запевнив юрист.

Дерій наголосив, що у такій ситуації можна подати запит до ТЦК про скасування штрафу або оскаржити постанову ТЦК у судовому порядку.

