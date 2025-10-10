Видео
Штраф от ТЦК — надо ли его платить после мобилизации

Штраф от ТЦК — надо ли его платить после мобилизации

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 06:30
Штрафы за нарушение воинского учета - штраф после мобилизации, стоит ли платить
Мобилизованные украинские граждане. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО

Если военнообязанный гражданин не уплатил штраф ТЦК, но был мобилизован, штраф должен быть отменен. Все военнослужащие полностью освобождаются от уплаты этих взысканий.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Штраф надо оплатить

К юристам обратилась жена мобилизованного гражданина.

Она рассказала, что на ее мужа был наложен территориальным центром комплектования штраф за непройденную военно-врачебную комиссию.

Женщина поинтересовалась, нужно ли платить этот штраф, учитывая то, что мужчина уже начал военную службу.

"Мобилизация мужа не имеет отношения к нарушению им правил воинского учета в статусе "военнообязанного". Поэтому, если человек не оплатит 8,5К, то в дальнейшем придется уплатить уже 17К. В случае неуплаты и данной суммы ТЦК передаст постановление о привлечении к административной ответственности в исполнительную службу", — подчеркнул в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Штраф должны были отменить

Но другой юрист, Владислав Дерий, заявил, что ситуация с такими штрафами является другой.

"Мужчину не имеют права штрафовать, а дело должны были закрыть, ведь военнослужащие, которые имели нарушения воинского учета, полностью освобождаются от уплаты штрафов от ТЦК", — заверил юрист.

Дерий отметил, что в такой ситуации можно подать запрос в ТЦК об отмене штрафа или обжаловать постановление ТЦК в судебном порядке.

штраф мобилизация льготы ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
