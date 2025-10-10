Відео
Україна
Треба перевірити "Дія" — може надійти штраф від ТЦК

Треба перевірити "Дія" — може надійти штраф від ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 06:27
Юрист радить перевірити застосунок Дія, адже в нього можуть надійти штрафи від ТЦК
Співробітник ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Останнім часом багато чоловіків стикнулися з повідомленнями про відкриття виконавчих проваджень та арешт коштів у застосунку "Дія". Найчастіше це пов'язано з неявкою до ТЦК для уточнення даних або проходження медичного огляду.

Як діяти в такій ситуації пояснив адвокат Руслан Ткаченко, повідомляє Технофан.

Читайте також:

Чи дійсно штраф від ТЦК може з'явитись в "Дія"

Працівники ТЦК можуть винести постанову про штраф заочно, без попереднього повідомлення військовозобов'язаного, після чого передати її до Державної виконавчої служби для примусового стягнення, пояснює Ткаченко.

Виконавці, отримавши таку постанову, відкривають виконавче провадження. Спочатку сума штрафу подвоюється (з 17 тисяч гривень до 34), а на наступний день арештовуються банківські рахунки з метою списання цієї суми.

Адвокат рекомендує якнайшвидше подати адвокатський запит для отримання копії постанови. З моменту її отримання починається процесуальний строк для оскарження.

Важливо пам'ятати, що адміністративна постанова не є беззаперечним доказом порушення. 

Для підтвердження належного вручення повістки необхідні відповідні документи: рекомендований лист з описом вкладення, повідомлення про вручення або довідка з Укрпошти про причину повернення. Тобто, якщо людина відмовилася отримати повістку або не проживає за вказаною адресою.

Відсутність таких доказів є достатньою підставою для скасування штрафу судом.

Ми вже інформували, що Міноборони проводить тестове впровадження розширених функцій сервісу "Штрафи онлайн" у застосунку "Резерв+". Запрошують долучитись до тестування.

Раніше повідомлялось, що в Україні з’явилася нова цифрова послуга — оформлення базової соціальної допомоги через застосунок "Дія". Вона об’єднує кілька видів державної підтримки.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
