Україна
У "Резерв+" тестують нові функції штрафів — як долучитись

У "Резерв+" тестують нові функції штрафів — як долучитись

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 06:27
Вже зараз можна долучитись до тестування нових функцій сплати штрафу без відвідування ТЦК
Перевірка через застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: ДПСУ

Міністерство оборони України проводить тестове впровадження розширених функцій сервісу "Штрафи онлайн" у застосунку "Резерв+". Відомство хоче зробити все, щоб військовозобов'язані мали змогу розв'язувати питання зі штрафами швидко та без відвідування ТЦК.

Про новий функціонал повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Читайте також:

Як долучитись до тесту і які нові функції

У Чернігівському ТЦК інформують, що під час тестового періоду користувачі зможуть:

  • завантажувати заяви та постанови безпосередньо через додаток;
  • отримувати копії постанов на електронну пошту;
  • переглядати інформацію про справу у випадку її передання до Виконавчої служби;
  • ознайомлюватися з деталями скасування постанов.

У ТЦК запрошують користувачів, які отримали сповіщення про порушення у "Штрафах онлайн", взяти участь у тестуванні нових функцій. Тестування дозволить спростити процес розв'язання питань, пов'язаних зі штрафами, та зробити внесок у покращення якості сервісу для всіх користувачів.

Для реєстрації на тестове впровадження, будь ласка, заповніть форму за посиланням: https://forms.office.com/e/SGLP0AQ320.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як уточнити військово-облікові дані через "Резерв+" в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, що у "Резерв+" розширили можливості та додали нові функції.

Міноборони штрафи застосунок ТЦК та СП військовозобов'язані резерв
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
