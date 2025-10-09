Уже сейчас можно приобщиться к тестированию новых функций уплаты штрафа без посещения ТЦК

Проверка через приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: ГПСУ

Министерство обороны Украины проводит тестовое внедрение расширенных функций сервиса "Штрафы онлайн" в приложении "Резерв+". Ведомство хочет сделать все, чтобы военнообязанные имели возможность решать вопросы со штрафами быстро и без посещения ТЦК.

О новом функционале сообщает Черниговский областной ТЦК и СП.

Как присоединиться к тесту и какие новые функции

В Черниговском ТЦК информируют, что во время тестового периода пользователи смогут:

загружать заявления и постановления непосредственно через приложение;

получать копии постановлений на электронную почту;

просматривать информацию о деле в случае его передачи в Исполнительную службу;

ознакомиться с деталями отмены постановлений.

В ТЦК приглашают пользователей, которые получили уведомления о нарушениях в "Штрафах онлайн", принять участие в тестировании новых функций. Тестирование позволит упростить процесс решения вопросов, связанных со штрафами, и внести вклад в улучшение качества сервиса для всех пользователей.

Для регистрации на тестовое внедрение, пожалуйста, заполните форму по ссылке: https://forms.office.com/e/SGLP0AQ320.

Напомним, мы ранее писали о том, как уточнить военно-учетные данные через "Резерв+" в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, что в "Резерв+" расширили возможности и добавили новые функции.