Уже сейчас можно приобщиться к тестированию новых функций уплаты штрафа без посещения ТЦК

В "Резерв+" тестируют новые функции штрафов — как присоединиться
Министерство обороны Украины проводит тестовое внедрение расширенных функций сервиса "Штрафы онлайн" в приложении "Резерв+". Ведомство хочет сделать все, чтобы военнообязанные имели возможность решать вопросы со штрафами быстро и без посещения ТЦК.
О новом функционале сообщает Черниговский областной ТЦК и СП.
Как присоединиться к тесту и какие новые функции
В Черниговском ТЦК информируют, что во время тестового периода пользователи смогут:
- загружать заявления и постановления непосредственно через приложение;
- получать копии постановлений на электронную почту;
- просматривать информацию о деле в случае его передачи в Исполнительную службу;
- ознакомиться с деталями отмены постановлений.
В ТЦК приглашают пользователей, которые получили уведомления о нарушениях в "Штрафах онлайн", принять участие в тестировании новых функций. Тестирование позволит упростить процесс решения вопросов, связанных со штрафами, и внести вклад в улучшение качества сервиса для всех пользователей.
Для регистрации на тестовое внедрение, пожалуйста, заполните форму по ссылке: https://forms.office.com/e/SGLP0AQ320.
Напомним, мы ранее писали о том, как уточнить военно-учетные данные через "Резерв+" в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, что в "Резерв+" расширили возможности и добавили новые функции.
Читайте Новини.LIVE!